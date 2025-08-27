Тръмп се развихри: Лавров е позьор, всички са позьори (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров е позьор. Това директно заяви американският президент Доналд Тръмп, след като беше попитан какво мисли за думите на Лавров, че Русия няма да подпише мирно споразумение с украинския президент Володимир Зеленски, тъй като го счита за нелигитимен.
"Няма значение какво казва, всички позьорстват, играят", заяви Тръмп. Специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, който отдавна се превърна в основно дипломатическо оръжие на президента на САЩ относно Украйна, също се съгласи моментално с Тръмп, след като самият Тръмп попита какво мисли.
Journalist: Lavrov said that Putin will not sign an agreement with Zelensky because he considers him illegitimate.— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025
Trump: It doesn’t matter what they say. It’s all nonsense. Everyone is just playing to the audience. pic.twitter.com/SYhc4Ujxee
Уиткоф постоянно буквално се подмазва на Тръмп, като по-рано заяви, че Тръмп е най-добрият кандидат за Нобелова награда за мир, както и че Вашингтон се надява да спре войната в Украйна тази година:
U.S. envoy Steve Witkoff said Washington hopes to see the war in Ukraine end by the close of this year, calling Trump “the best candidate in the history of the Nobel Peace Prize.” pic.twitter.com/WLbI3i9EqL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 26, 2025
Не харчим за Украйна
Тръмп пак повтори, че САЩ са спрели да отделят финансиране за Украйна, обаче продават "огромно количество оръжия на НАТО" "за милиони и милиони, милиарди" и оттам те могат да отиват в Украйна. Правим всичко възможно да сложим край на войната, увери Тръмп:
Същевременно Тръмп обяви готовност за икономическа война с Русия, ако няма напредък в разрешаването на конфликта. Президентът на САЩ подчерта, че обмисля само икономически мерки, отбелязвайки: "Не искаме Трета световна война". Той обаче не изключи и натиск върху Украйна, казвайки: "Зеленски не е напълно невинен и са нужни двама, за да се танцува танго". От думите му стана ясно, че санкции и мита може да има не само за Русия, а и за Украйна.
"Украйна си мислеше, че ще спечели, че ще победи някой 15 пъти по-голям от нея? Байдън никога не е трябвало да позволява това. Никой не отива на война без да мисли, че ще победи - но нещата се променят, сритват ти задн*ка и губиш страната си.", каза Тръмп.
Donald Trump has declared readiness for an “economic war” with Russia if there is no progress in resolving the conflict.— NEXTA (@nexta_tv) August 26, 2025
The U.S. president stressed he is considering only economic measures, noting: “We don’t want World War Three.”
However, he did not rule out pressure on… pic.twitter.com/q4gxNcltY0
