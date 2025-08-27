Войната в Украйна:

Тръмп се развихри: Лавров е позьор, всички са позьори (ВИДЕО)

27 август 2025, 06:23 часа 125 прочитания 0 коментара
Тръмп се развихри: Лавров е позьор, всички са позьори (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров е позьор. Това директно заяви американският президент Доналд Тръмп, след като беше попитан какво мисли за думите на Лавров, че Русия няма да подпише мирно споразумение с украинския президент Володимир Зеленски, тъй като го счита за нелигитимен.

"Няма значение какво казва, всички позьорстват, играят", заяви Тръмп. Специалният му пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф, който отдавна се превърна в основно дипломатическо оръжие на президента на САЩ относно Украйна, също се съгласи моментално с Тръмп, след като самият Тръмп попита какво мисли.

Уиткоф постоянно буквално се подмазва на Тръмп, като по-рано заяви, че Тръмп е най-добрият кандидат за Нобелова награда за мир, както и че Вашингтон се надява да спре войната в Украйна тази година:

Още: Администрацията на Тръмп за Русия: Лесно е да започнеш война, но е трудно да я спреш

Не харчим за Украйна

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тръмп пак повтори, че САЩ са спрели да отделят финансиране за Украйна, обаче продават "огромно количество оръжия на НАТО" "за милиони и милиони, милиарди" и оттам те могат да отиват в Украйна. Правим всичко възможно да сложим край на войната, увери Тръмп:

Същевременно Тръмп обяви готовност за икономическа война с Русия, ако няма напредък в разрешаването на конфликта. Президентът на САЩ подчерта, че обмисля само икономически мерки, отбелязвайки: "Не искаме Трета световна война". Той обаче не изключи и натиск върху Украйна, казвайки: "Зеленски не е напълно невинен и са нужни двама, за да се танцува танго". От думите му стана ясно, че санкции и мита може да има не само за Русия, а и за Украйна.

"Украйна си мислеше, че ще спечели, че ще победи някой 15 пъти по-голям от нея? Байдън никога не е трябвало да позволява това. Никой не отива на война без да мисли, че ще победи - но нещата се променят, сритват ти задн*ка и губиш страната си.", каза Тръмп.

Още: Четене с разбиране за Украйна: Вторият ешелон на САЩ и Русия в сблъсък на опорки (ОБЗОР - ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Сергей Лавров война Украйна мир Украйна
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес