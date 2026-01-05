Войната в Украйна:

Тръмп се закани "да оправи положението" във Венецуела (ВИДЕО+СНИМКА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че за него е по-важно "да оправи положението" във Венецуела, отколкото в страната да бъдат произведени избори, предаде Ройтерс. Той коментира въпроса на борда на своя самолет "Еър Форс 1", след като венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен от американските въоръжени сили и отведен в Ню Йорк, за да бъде съден по редица обвинения, включително в "наркотероризъм". Още: "Искаме петролната индустрия да работи в полза на народа": Марко Рубио на практика пое управлението на Венецуела (ВИДЕО)

Тръмп: Няма да се наложи нова военна операция срещу Венецуела

"Работим с хората, които току-що положиха клетва", заяви Тръмп, имайки предвид венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес, която замества Мадуро. Президентът на САЩ прогнозира, че няма да се наложи нова военна операция срещу Венецуела. "Бяхме готови за втора вълна, всичко беше готово, но не мисля, че ще ни е необходимо", каза той.

Още: Тръмп заплаши временния президент на Венецуела: Може да й се случи нещо още по-лошо отколкото на Мадуро

Тръмп подчерта, че Съединените щати се нуждаят от пълен достъп до петрола и други неща във Венецуела.

Пострадалите при операцията във Венецуела американски военнослужещи са в добро състояние, обяви той.

Президентът на САЩ каза в заключение, цитиран от Франс прес, че страната му вече "контролира ситуацията" във Венецуела.

Вчера, в интервю за списание "Атлантик", Тръмп предупреди, че новият венецуелския лидер Делси Родригес може да "плати по-висока цена" от сваления си предшественик, "ако не направи това, което е правилно". 

Още: Операцията отвътре: Как САЩ стигнаха до залавянето на Мадуро

