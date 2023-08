Тръмп след обвинението: Тъжен ден за Америка, това е преследване на политически опонент (ВИДЕО)

"Това е много тъжен ден за Америка. Беше много тъжно да карам през Вашингтон, окръг Колумбия и да видя мръсотията и упадъка, разпадащите се сгради и графитите... Това не е същото място, което напуснах", каза Тръмп пред репортери малко след като пледира невинен по делото на прокурор Джак Смит.

"Това не трябваше да се случва в Америка. Това е преследване на политически опонент, на човека, който води с много в републиканските първични избори и пред Байдън. Така че, ако не можете да го победите, го преследвайте или му повдигнете обвинения. Не можем да позволим това да се случи в Америка", каза Тръмп на пистата на летище "Рейгън" във Вашингтон, преди да се качи на самолета си, за да се върне в Ню Джърси.

TRUMP: “This is a very sad day for America” pic.twitter.com/AQWCQAptt9