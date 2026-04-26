Като досадно кречетало: Тръмп скрои сметка от 3 дни за Иран (ВИДЕО)

26 април 2026, 20:29 часа
Иран има 3 дни, преди петролната му инфраструктура да се взриви. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред Fox News– и учудващо, думите му всъщност не са заплаха, че това ще бъде предизвикано от Съединените щати. Това е за пореден път обяснение на Тръмп, че Иран няма какво да прави с добивания петрол и ще претовари системата си – защото няма къде да складира добитото си черно злато. А няма къде да го складира, тъй като почти е запълнил резервоарите си, защото Ормузкият проток е затворен – затворен, по думите на президента на САЩ, заради неговата морса блокада.

Според Тръмп, ако изобщо се възстанови след такова нещо, ще е максимум на 50% от това, което е било преди предполагаемата експлозия:

Войната с Иран ще свърши много скоро и "ние ще сме много (големи) победители', а САЩ трябвало да спрат Техеран да се сдобие с ядрено оръжие и можело нещо да се направи от 47 години, от някой преди сегашното американско президентство, настоя отново и пак Доналд Тръмп:

Още: Изолирана суперсила: САЩ и разломът в НАТО

Американският президент се впусна и в дълги разсъждения как иранското ръководство било много странно – понякога човек не знаел с кого си има работа. И, разбира се, как НАТО не помогнало на САЩ срещу Иран – повторение за стократен път поне как това не било добре, не можело така:

И за финал – Тръмп призна, че Китай „може би" помага на Иран, но не толкова много – можело и повече да помагат. И ние помагаме – например на Украйна. Можеше с Китай да е много по-зле, завърши той.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
