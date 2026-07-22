Тръмп обеща: На всеки атакуван кораб в Ормуз - удар срещу електроцентрала или мост в Иран

"От този момент нататък, всеки път, когато Ислямска република Иран стреля по кораб в Ормузкия проток, независимо дали с ракета, безпилотен самолет или каквото и да е друго средство или оръжие - Съединените американски щати ще бомбардират и ще унищожат един мост или електроцентрала, включително тези в съседство с или в столицата Техеран“. С тези думи написа Тръмп в своята платформа Truth Social, предаде френският вестник Le Monde.

Заплахата на Тръмп идва на фона на новата размяна на удари между САЩ и Иран.

Техеран осъди „многократните атаки“ и „заплахи“ от страна на Съединените щати срещу неговите граждански ядрени съоръжения, като ги определи като „фрапантно нарушение“ на Устава на Организацията на обединените нации.

Междувременно в отговор на американските удари към Иран „Пасдаран“ атакува авиобазата „Принц Хасан“ в северната част на Йордания и авиобазата „Крал Файсал“ на юг. Междувременно Бахрейнската армия също твърди, че е отблъснала „няколко ирански атаки“.

From this point forward, any time the Islamic Republic of Iran shoots at a ship in the Strait of Hormuz, whether it be by Missile, Rocket, Drone, or any other device or weapon, the United States will bomb and destroy ONE BRIDGE OR POWER PLANT, including those located next to, or… pic.twitter.com/011kjiBiiX — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 22, 2026

Американските атаки

„В 14:48 ч. местно време остров Ларак беше мишена на американска ракетна атака. Според жителите на района, близо до острова е била чута силна експлозия “, съобщи иранската информационна агенция Тасним. „Съответните органи в момента проучват подробностите около това нападение, точното местоположение на удара и степента на евентуалните щети “, добави тя, пише още Le Monde. ОЩЕ: Конфликтът се разраства: САЩ унищожиха военни цели в Иран, експлозии разтърсиха Техеран (ВИДЕО)