САЩ отпускат 95 млрд. долара за войната с Иран

Камарата на представителите на САЩ прие резолюция за отпускането на допълнително финансиране в размер на 95 млрд. долара, по-голямата част от които са предвидени за войната срещу Иран. Допълнителните средства бяха поискани миналия месец от президента Доналд Тръмп. Бюджетната битка се разигра в деня, в който Тръмп присъства на церемония за отдаване на последна почит на американски военнослужещи, загинали във войната в Иран.

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Исканият от Тръмп нов финансов пакет включва 60 млрд. долара за Пентагона, 13 млрд. долара за други нужди на националната сигурност, 12 млрд. долара за фермерите, които изпитват затруднения заради наложените от Тръмп мита, и 10 млрд. долара за промени в изборното законодателство, съобразени със Закона „Спаси Америка“ (SAVE America Act) и изискванията за доказване на гражданство при гласуване.

Все пак далеч не е ясно дали допълнителното финансиране ще получи подкрепа в Сената.

За и против

Конгресмени и сенатори и от двете партии се оплакват още от началото на американско-израелските бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, че Тръмп и неговият екип не ги държат в течение относно конфликта и плановете му.

Демократите са против допълнителното финансиране, а сред републиканците също има разногласия по отношение на плана заради липсата на компенсации за някои бюджетни съкращения.

Председателят на Камарата Майк Джонсън обаче сметна, че гласуването на резолюцията е най-добрата възможност да се прокарат приоритетите на Тръмп в разделения Конгрес, отбелязва АП, цитирана от БТА.

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Бюджетната резолюция бе приета с 216 срещу 214 гласа и отвори пътя на републиканците за прокарване на искането за допълнителното финансиране в Сената чрез специална процедура, наречена реконсилация. В Сената законопроектите за разходи обикновено се нуждаят от двупартийна подкрепа от минимум 60 гласа, за да бъдат приети. Когато се използва процедурата реконсилация обаче правилото за 60-те гласа отпада.

Конгресът се намира в патова ситуация по отношение на войната на САЩ срещу Иран. Законодателният орган не може да спре военните удари на Тръмп, но в същото време не е разрешил официално използването на американска военна сила.

По-рано тази седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви на изслушване в Сената, че Пентагонът изпитва недостиг на финансови средства въпреки огромното еднократно целево финансиране от 150 млрд. долара в миналогодишния бюджетен закон.