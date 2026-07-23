Вашингтон се издаде: България е скритият военен коз на САЩ

Европейското командване на САЩ се издаде в социалната мрежа каква е ролята на България от военен аспект. Командването обяви, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, които включват България. "Ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи", се посочва още в съобщението.

The U.S. has regional defense capabilities in NATO's eastern flank, including Bulgaria, and we work closely with the Bulgarian government, as well as our Allies and partners in the broader region, to remain vigilant against - and to counter - any potential threats. pic.twitter.com/G5UCSsLsXf — U.S. European Command (@US_EUCOM) July 21, 2026

България разреши пребиваването на американски самолети

Припомняме, че на 17 юли САЩ изпратиха нота до България с искане за разполагане на военни самолети на летище "Безмер", заради войната в Близкия изток. След това премиерът Румен Радев и правителството предложиха парламентът да вземе такова решение.

Вчера, 22 юли 2026 г., със 136 гласа "за" 52-ото Народно събрание одобри искането за временно разполагане на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" край Ямбол.

Подкрепата дойде от депутатите на "Прогресивна България", "ДПС-Ново начало". ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не участваха в гласуването, а "Възраждане" гласува "против". Един депутат от "Прогресивна България" също беше "против", а други двама се въздържаха. ОЩЕ: Парламентът одобри разполагането на американски самолети в "Безмер"