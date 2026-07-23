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Вашингтон се издаде: България е скритият военен коз на САЩ

23 юли 2026, 9:32 часа 665 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вашингтон се издаде: България е скритият военен коз на САЩ

Европейското командване на САЩ се издаде в социалната мрежа каква е ролята на България от военен аспект. Командването обяви, че САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, които включват България. "Ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи", се посочва още в съобщението. 

България разреши пребиваването на американски самолети

Припомняме, че на 17 юли САЩ изпратиха нота до България с искане за разполагане на военни самолети на летище "Безмер", заради войната в Близкия изток. След това премиерът Румен Радев и правителството предложиха парламентът да вземе такова решение.

Вчера, 22 юли 2026 г., със 136 гласа "за" 52-ото Народно събрание одобри искането за временно разполагане на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" край Ямбол.

Подкрепата дойде от депутатите на "Прогресивна България", "ДПС-Ново начало". ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" не участваха в гласуването, а "Възраждане" гласува "против". Един депутат от "Прогресивна България" също беше "против", а други двама се въздържаха. ОЩЕ: Парламентът одобри разполагането на американски самолети в "Безмер"

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НАТО САЩ Източен фланг американски самолети
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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