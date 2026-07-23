Над 1 трлн. долара военен бюджет мина в долната камара на САЩ въпреки бунта на демократите (ВИДЕО)

Камарата на представителите - долната камара в Конгреса на САЩ - одобри с малко разминаване своя вариант на мащабен законопроект за отбранителната политика въпреки опасенията на демократите относно огромните разходи, войната с Иран и разпоредба, която би засилила връзките на Пентагона с Израел. Става дума за Закона за одобрение на националната отбрана за фискалната 2027 година, който предвижда военни разходи в размер на 1,15 трилиона долара.

Демократите възразиха, законопроектът все пак мина

Той беше приет от Камарата на представителите с 216 гласа „за“ срещу 212 „против“.

Още: Петролът реагира светкавично на новата ескалация в Близкия изток

Гласуването се проведе до голяма степен по партийни линии - всички републиканци с изключение на 7 конгресмени от партията гласуваха „за“ законопроекта, докато всички демократи с изключение на шестима гласуваха „против“.

Демократите възразиха срещу отпускането на толкова огромни средства за Пентагона в момент, когато президентът Доналд Тръмп и неговите съпартийци от Републиканската партия драстично съкращават разходите за социални програми.

Те също така се обявиха против продължаващата война с Иран, която според Пентагона досега е струвала на Съединените щати 37,5 милиарда долара.

The U.S. House of Representatives passed a $1.15 trillion defense budget for 2027



The bill provides funding for the military, military operations, service member pay, and expanded defense cooperation with Israel.



A total of 216 lawmakers voted in favor of the document, while… pic.twitter.com/Tjxwo47K0Y — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Още: Вашингтон се издаде: България е скритият военен коз на САЩ

Републиканците заявиха, че разходите от един трилион долара са необходими за подкрепа на въоръжените сили, воюващи срещу Иран, за финансиране на развитието на отбраната и закупуването на оборудване, както и за осигуряване на военни придобивки като увеличение на заплатите с до 7% и строителство на казарми и жилища за семейства.

Друга област, предизвикваща загриженост у демократите, беше разпоредба, която би разширила значително сътрудничеството в областта на военните технологии между Съединените щати и Израел - въпреки призивите на много американци за намаляване на тази подкрепа поради опасения от значителни жертви сред палестинското гражданско население в резултат на израелските атаки в Ивицата Газа.

Още: Удар по Тръмп: Демократите в Сената на САЩ саботираха законопроект заради войната в Иран

Сериозни пречки

Настоящото законодателство е изправено пред сериозни предизвикателства, като се имат предвид дълбоките партийни различия в Конгреса по въпроси, вариращи от огромния военен бюджет до войната с Иран, помощта за Израел и Украйна, както и въпроси, свързани с „културната война“ - например отношението към транссексуалните военнослужещи, предава Reuters

Всяка година Камарата на представителите и Сенатът (горната камара) приемат свои версии на Закона за националната отбрана, след което преговарящите от комисиите по въоръжените сили договарят компромисна версия. Тя след това се подлага на гласуване във всяка камара. Ако бъде приета, компромисната версия се изпраща в Белия дом, където президентът Доналд Тръмп може да подпише закона или да наложи вето върху него.

Още: Нова нощ на ескалация: САЩ бомбардират Иран, ударени са танкери в Ормузкия проток