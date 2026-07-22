САЩ явно са гледали как морските дронове "Магура" разнищват Русия - ще ги произвеждат

Американски производител ще започне за първи път да произвежда военноморски дронове, проектирани и изпитани в бойни условия от Украйна, съобщава The Wall Street Journal. Подписано е споразумение между базираната в Портланд компания ReconCraft, която произвежда лодки за сили за специални операции, и украинската фирма Uforce, разработчик на дроновете „Магура“. Меморандумът за разбирателство e бил подписан миналата седмица в украинското посолство във Вашингтон.

Споразумението се описва като партньорско, съгласно което и двете компании ще предоставят материали, оборудване и персонал. Според съоснователя на ReconCraft Джо Силковски целта е да се произвеждат стотици или дори хиляди дронове „Магура“ годишно в заводите в Орегон и Южна Каролина.

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Защо САЩ проявяват интерес точно сега?

След години на тестове Съединените щати започнаха да използват военноморски дронове в бойни действия. Този месец американски "камикадзе" дронове атакуваха иранска подводница и военноморски обект в база в Ормузкия проток.

Споразумението идва и на фона на разширяването на сътрудничеството в областта на отбраната между Съединените щати и Украйна. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че ще обмисли да позволи на Украйна да произвежда американските противовъздушни ракети Patriot, чиито запаси в Близкия изток са изчерпани.

Пентагонът е готов да похарчи десетки милиарди долари за автономни системи през следващите години. Войната с Иран, която изчерпа запасите на САЩ от скъпи боеприпаси, показа необходимостта от по-евтини оръжия.

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Снимка: Getty Images

На какво са способни дроновете "Магура"?

Дроновете „Магура“ са безпилотни високоскоростни плавателни съдове, способни да пренасят полезен товар от около 770 кг на разстояние от приблизително 560 км.

В зависимост от конфигурацията, цената на тези плавателни съдове може да бъде под 500 000 долара. Освен за ударни мисии те могат да се използват за изстрелване на въздушни дронове, за провеждане на операции по противоминна защита и за теглене на сонарни системи за откриване на подводници.

Според изпълнителния директор на Uforce Олег Рохински решението на Украйна да разреши производството на „Магура“ в САЩ е „абсолютно ключово“, тъй като ще позволи на американците да се възползват от тактиките и концепциите, усъвършенствани през годините на войната в Украйна.

Дроновете „камикадзе“ като „Магура“ до голяма степен принудиха руските военни кораби да се оттеглят от Черно море. Те нанесоха удари и по петролни танкери и мостове, а някои дори пренасяха ракети за сваляне на самолети и нанасяне на удари по наземни цели.

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Конкуренция на американския пазар

В САЩ дроновете "Магура" ще навлязат на вече пренаселения пазар на безпилотни надводни плавателни съдове, където многобройни компании от отбранителния сектор и стартъпи произвеждат нови лодки с все по-голям обсег и експлозивна мощ.

Миналата година Пентагонът изпрати на няколко големи американски компании от отбранителния сектор списък с 12 различни украински дрона, като ги попита дали искат да ги произвеждат или да си сътрудничат с Украйна.

Споразуменията между Киев и Обединеното кралство, Германия и Дания вече доведоха до установяването на украински компании в тези държави - сега Европа се движи по-бързо към внедряването на изпитани в бой технологии.

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„Ние сме първата компания, произвеждаща безпилотни надводни плавателни съдове, одобрена от украинското правителство да произвежда в Америка за успеха на американските въоръжени сили“, заяви Шон Планки, ръководител на Uforce USA, цитиран от The Wall Street Journal.

По-рано бяха публикувани нови снимки на украинския безпилотен морски дрон "Магура V7". Ключова характеристика на този модел е предполагаемата му способност да поразява въздушни цели, докато се движи по вода.

🚤🇺🇦👀 Magura V7 in drone carrier modification. pic.twitter.com/lt8gQuRiPv — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) April 10, 2026

Освен това Украинската книга на рекордите официално призна пет бойни рекорда, постигнати от военното разузнаване чрез използването на семейството морски дронове „Магура“, припомня "РБК-Украйна".

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