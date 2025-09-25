"Търси се": Зла катерица нападна повече от петима души (СНИМКА)

Жители на град в района на залива на Сан Франциско търсят агресивна катерица, която е изпратила най-малко двама души в спешното отделение за медицинска помощ, предаде Асошиейтед Прес. Нападнатите хора обаче са повече от петима. Хората разказват, че катерицата е много зла и изниква от нищото. Междувременно вече са разлепени листовки, предупреждаващи жителите, че катерицата не е шега работа.

‘Very mean squirrel’ seeking food has sent at least 2 people to the ER in California https://t.co/YbhE7tA60d pic.twitter.com/3TJ7hRmnD1 — Broomfield Enterprise (@bfld_enterprise) September 24, 2025

Разказите на потърпевшите

Джоан Хеблак разказа пред филиала на ABC, KGO-TV, че се разхождала в квартал Лукас Вали в Сан Рафаел, когато катерица сякаш изникнала от нищото и нападнала крака ѝ, дращейки и хапейки.

„Закачи се за крака ми. Опашката му летеше нагоре. Аз си помислих: „Махай се от мен, махай се от мен!“, каза Хеблак.

Изабел Кампой също каза, че е била нападната, докато се е разхождала в същия район. Катерицата се хвърлила от земята към лицето ѝ и се озовала на ръката ѝ, оставяйки я окървавена, каза тя.

И двете жени са отишли ​​в спешното отделение, съобщи телевизионната станция в репортажа си от понеделник.