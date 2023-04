Южнокорейският президент пя „Американски пай“ на тържествена вечеря в Белия дом (ВИДЕО)

В края на тържествената вечеря в Белия дом в сряда, президентът Джо Байдън, първата дама Джил Байдън, президентът Юн и съпругата му Ким Кеон-хи се преместиха от Източната стая в Официалната трапезария за развлекателната част на вечерта, която включваше поредица от професионално изпълнени мелодии от бродуейски мюзикъли.

След като звездите на Бродуей Норм Люис, Лий Салонга и Джесика Воск изпяха няколко хита, включително избрани песни от „Клетниците“ и „Весело момиче“, Джил Байдън обяви специален поздрав: изпълнение на хита „Американски пай“ („American Pie“), любима песен на Юн. С това обаче концертът не приключи. Когато певците приключиха, президентът Байдън и президентът Юн излязоха на сцената и Байдън покани Юн, заради любовта му към песента, да я изпее сам.

Юн не се поколеба, като взе микрофона и изкара първите няколко реда на песента - на английски език и вярно, докато изуменият Байдън и възхитената публика, сред която беше и актрисата Анджелина Джоли, гледаха с одобрение. Изпълнението му предизвика бурни овации от гостите и бродуейските изпълнители, които все още бяха на сцената. Байдън каза на Юн, че „не е имал никаква представа“, че може да пее, а след това му подари китара с автограф от Дон Маклийн, който е автор на песента.

