Управител на Walmart във Вирджиния откри стрелба в магазина, има жертви (ВИДЕО)

Подробностите са малко, но един от полицаите говори за не повече от 10 убити и множество ранени. Не е разкрит мотивът на престъплението. Полицията съобщи пред репортери, че нападението е станало в 22:12 ч. местно време (03:12 ч. по Гринуич).

Снимки в социалните мрежи показаха силно полицейско присъствие на мястото на инцидента.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL