Кървава атака на гара в Ню Йорк, има ранени (ВИДЕА)

Петима души са ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк, съобщиха местните властите, цитирани от BBC. Един човек е получил тежки наранявания, двама са с наранявания със средна тежест, а останалите са леко ранени, се казва в изявление на пожарната служба на Ню Йорк. Полицаи са задържали заподозрения за атаката, станала около 19:00 ч. местно време в неделя.

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По-рано беше обявено, че градът ще засили мерките за сигурност преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп днес за мача на „Ню Йорк Никс“ от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

BREAKING | Five people were injured in a stabbing that unfolded shortly after 7 p.m. Sunday inside the NJ Transit Concourse at Penn Station in Manhattan, according to officials.



One victim was reported in critical condition, two suffered serious injuries, and two others… pic.twitter.com/4DlOCxDS3x — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) June 8, 2026

Представители на правоохранителните органи са заявили, че нападението е било случаен акт на насилие. Заподозреният е бил в нестабилно емоционално състояние и е арестуван от полицията на железопътната компания „Амтрак“.

Гара „Пен Стейшън“ се намира непосредствено под зала „Мадисън Скуеър Гардън“, където „Ню Йорк Никс“ ще играе срещу „Сан Антонио Спърс“ в третия мач от финалите на НБА тази вечер.

Част от новите мерки за сигурност преди мача днес са забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на мача пред залата заради присъствието на Тръмп. Очаква се на събитието да присъства и кметът на Ню Йорк - Зохран Мамдани.

BREAKING: FIVE PEOPLE STABBED at NYC Penn Station in NJ Transit area. One person is in custody.



Video by @L2FTV | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv pic.twitter.com/5bw9ToCKGN — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) June 8, 2026