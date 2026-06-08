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Кървава атака на гара в Ню Йорк, има ранени (ВИДЕА)

08 юни 2026, 11:44 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Кървава атака на гара в Ню Йорк, има ранени (ВИДЕА)

Петима души са ранени при нападение с нож на гара „Пен Стейшън“ в Ню Йорк, съобщиха местните властите, цитирани от BBC. Един човек е получил тежки наранявания, двама са с наранявания със средна тежест, а останалите са леко ранени, се казва в изявление на пожарната служба на Ню Йорк. Полицаи са задържали заподозрения за атаката, станала около 19:00 ч. местно време в неделя.

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По-рано беше обявено, че градът ще засили мерките за сигурност преди посещението на президента на САЩ Доналд Тръмп днес за мача на „Ню Йорк Никс“ от финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА).

Представители на правоохранителните органи са заявили, че нападението е било случаен акт на насилие. Заподозреният е бил в нестабилно емоционално състояние и е арестуван от полицията на железопътната компания „Амтрак“.

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Гара „Пен Стейшън“ се намира непосредствено под зала „Мадисън Скуеър Гардън“, където „Ню Йорк Никс“ ще играе срещу „Сан Антонио Спърс“ в третия мач от финалите на НБА тази вечер.

Част от новите мерки за сигурност преди мача днес са забрана за внасяне на чанти и отмяна на организираното гледане на мача пред залата заради присъствието на Тръмп. Очаква се на събитието да присъства и кметът на Ню Йорк - Зохран Мамдани.

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Гара Ню Йорк нападение с нож
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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