В САЩ осъществиха първото успешно изстрелване на летящ автомобил (ВИДЕО)

За разлика от моделите, разработвани от други компании, които не само ще летят, но и ще се движат по пътищата, устройството на Doroni Aerospace е предназначено само за придвижване по въздуха. То разполага с осем електрически двигателя, задвижващи основните лопатки на витлото, и два двигателя, които избутват витлата отзад. Според ръководителя на компанията, Дорон Мердингер, тяхното устройство може да доведе до революция в транспорта.

Електрическото превозно средство ще може да прелети 100 км със скорост до 160 км/ч без презареждане. Doroni Aerospace ще сертифицира летящия автомобил като "леко спортно летящо превозно средство", така че за управлението му няма да е необходим лиценз за пилот. Компанията очаква да пусне устройството на пазара още през 2024 г. Летящият автомобил ще струва 195 000 долара.

