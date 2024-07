В знак на солидарност: Привърженици на Тръмп си сложиха превръзка на ухото (СНИМКИ)

Привърженици на Републиканската партия и Доналд Тръмп си сложиха превръзка на ухото в знак на солидарност с бившия президент на САЩ, предаде ДПА.

Тръмп, който се бори за втори президентски мандат, беше ранен с куршум в дясното ухо при опит за убийството му по време на предизборен митинг миналия уикенд.

Оттогава той пристига на националната конференция на Републиканската партия в залата в Милуоки, щата Уисконсин с превързано ухо и е бурно приветстван от публиката.

В понеделник Тръмп беше официално номиниран за кандидат-президент на Републиканската партия за изборите през ноември.

