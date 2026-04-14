Ванс "натъжен" от загубата на Орбан

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс е "натъжен" от поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на изборите, като същевременно подчерта, че САЩ са готови да работят с неговия приемник - консерватора Петер Мадяр, предаде Франс прес, цитирана от БТА. "Натъжава ме, че той загуби, но съм сигурен, че ще работим много добре със следващия унгарски министър-председател“, каза Ванс в интервю за телевизия "Fox news".

ОЩЕ: Орбан падна, Русия губи, но и за Украйна има горчив привкус. Примирието на Путин за Великден се оказа само на хартия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Знаехме много добре, че има голяма вероятност Виктор да загуби тези избори", добави той няколко дни след като посети лично Будапеща, за да изрази подкрепата на САЩ към Орбан.

Малко преди изборите президентът на САЩ Доналд Тръмп призова унгарците да гласуват за преизбирането на премиера Виктор Орбан. "Излезте и гласувайте за Виктор Орбан", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той нарече Орбан "истински приятел, боец и победител" и допълни: "Аз съм с него през цялото време".

ОЩЕ: Големият съперник на Орбан обвини Джей Ди Ванс в изборна намеса след цветущия му брифинг с Орбан (ВИДЕО)

Ванс коментира и острия езим кемжду САЩ и Ватикана. "Ватиканът трябва да се придържа към моралните въпроси", казва още Ванс, след като папа Лъв XIV заяви, че не се "страхува" от американското правителство.

"Да, мисля, че в някои случаи би било по-добре Ватиканът да се придържа към моралните въпроси и да остави на президента на САЩ да се заеме с определянето на американската политика“, посочи Ванс в интервюто.