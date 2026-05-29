"Никой няма да ни спаси, трябва да го направим сами": Брус Спрингстийн с остра критика към Тръмп

Брус Спрингстийн, Фу Файтърс, Дейв Матюс, Британи Хауърд и Джоан Баез са хедлайнери на звезден протестен фестивал в района на Вашингтон, месец преди изборите за Конгрес на САЩ през ноември. Спрингстийн изпълни много от най-политически заредените си песни, включително „American Skin (41 Shots)“ за смъртоносна полицейска стрелба и „Streets of Minneapolis“ – отговор на убийствата на Рене Гуд и Алекс Прити от федерални имиграционни агенти.

"Тактиките на Гестапо на този президент и тази администрация няма да продължат тук...Тази американска трагедия може да бъде спряна само от американския народ: Вие! Никой няма да дойде да ни спаси. Трябва да го направим сами. Затова се присъединете към нас и нека се борим за Америка, която обичаме. Чувате ли ме, Вашингтон?“, възкликна Спрингстийн.

Еднодневният фестивал Power to the People, който ще се проведе на две сцени, е насрочен за 3 октомври в Merriweather Post Pavilion в Колумбия, Мериленд, и ще бъде посветен на „свободата, справедливостта, равенството и рокендрола“. Част от приходите от продажбата на билети ще отидат за организациите VoteRiders и HeadCount.

„Става въпрос за силата, която обикновените човешки същества имат, когато се обединят чрез музика, изкуство, общност и действие“, каза Морело и подчерта: За нас е чест да можем да представим тази невероятна програма в района на Вашингтон в ден, който чества духа на активизма, творчеството и надеждата.

На фестивала ще се изявят, наред с други, Dropkick Murphys, Jack Black, Serj Tankian, Killer Mike, Taylor Momsen и Linda Lindas.

Спрингстийн отдавна критикува президента Доналд Тръмп, който от своя страна призова за бойкот на концертите на Спрингстийн, наричайки го „абсолютен загубеняк, който разпространява омраза“. В сряда Спрингстийн призова тълпата да скандира „ICE Out!“, насърчавайки ги да накарат гласовете им срещу ICE да се чуят чак до Белия дом. "Нашата демокрация, нашата Конституция, нашето върховенство на закона са изправени пред предизвикателство в момента, както никога досега, от един безразсъден, расистки, некомпетентен, предателски президент и неговата администрация, пълна с глупаци“, каза Спрингстийн, докато пееше последната песен за вечерта „Chimes of Freedom“.