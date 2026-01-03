Венецуела съобщи за загинали при американските въздушни удари

Венецуелски военнослужещи и цивилни са загинали при американските въздушни удари, насочени срещу няколко места в страната, съобщи днес вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес, цитирана от ДПА и БТА. Тя също така поиска от САЩ "незабавно" да предоставят доказателства, че задържаният държавен глава е жив. "Не знаем къде са президентът Николас Мадуро и първата дама Силия Флорес", каза още Делси Родригес.

По-рано американският президент Доналд Тръмп потвърди, че САЩ са извършили въздушни удари на венецуелска територия и каза също така, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил "заловен".

Още: САЩ обявиха ще има ли още удари срещу Венецуела

Удари главно срещу военни и комуникационни цели

Според съобщения в медиите американските въздушни удари са били насочени главно срещу военни бази, летища, комуникационни съоръжения и пристанища.

"САЩ успешно извършиха мащабна атака срещу Венецуела и нейния лидер - президентът Николас Мадуро, който заедно със съпругата си бе заловен и изведен от страната", написа Тръмп в профила си в "Трут Соушъл".

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау написа в "Екс", че това е "ново начало" за Венецуела и че Мадуро "ще бъде подведен под отговорност за престъпленията си".

Още: Първа снимка на Мадуро след залавянето, какви ще са действията на САЩ? (СНИМКА И ВИДЕО)