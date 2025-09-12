ВИДЕО: Бягството на предполагаемия убиец на Чарли Кърк

ФБР публикува видео с бягството на предполагаемия убиец на консервативния активист Чарли Кърк, който беше прострелян във врата на 10 септември. Тогава съюзникът на президента Доналд Тръмп и изгряваща звезда на републиканската десница изнасяше реч пред голяма тълпа студенти в Университета на Юта Вали. Убиецът, който още не е задържан, е стрелял от покрив от около 180 метра разстояние. Новите кадри от камерите показват как предполагаемият нападател скача на земята и напуска местопрестъплението в Юта.

🚨 Charlie Kirk Murder: Shooter Caught on Video



After shooting right-wing activist Charlie Kirk, the assailant climbed down the side of a building and escaped through a backyard parking lot. https://t.co/03hv5pM3Om pic.twitter.com/eoKImocMio — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2025

"На покрива бяха открити отпечатъци от стъпки, предмишници и длани. Оръжието и боеприпасите на стрелеца бяха открити в гората близо до университета", се казва в изявление на ФБР. Федералното бюро обяви награда от 100 000 долара за информация, която ще помогне за залавянето на престъпника.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

ФБР в епицентъра на скандал

ФБР вече публикува и снимки на заподозрения. Преследването му продължава, докато директорът на службата Каш Пател попадна в скандал. Той е обвиняван, че е направил невярно изявление, че заподозреният за убийството е бил задържан: Дал ли е директорът на ФБР грешна информация, че убиецът на Чарли Кърк е заловен?

Двама заподозрени бяха задържани, но по-късно бяха освободени. Десният активист Чарли Кърк почина от рана в шията.

Властите заявяват, че събират необходимите доказателства, за да поискат смъртно наказание за заподозрения. Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс придружава тялото на Кърк, което се транспортира обратно до Финикс, щата Аризона.

Чарли Кърк редовно провеждаше открити дебати с леви активисти. През 2012 г. основава организацията Turning Point USA (TPUSA), която промотира консервативни ценности в училища, колежи и университети, борейки се срещу левата програма.

Той бе съюзник на Доналд Тръмп, който напоследък се изказваше против поддръжниците на Палестина. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху страната му не стои зад убийството.

Netanyahu:



Israel was not behind the assassination of Charlie Kirk.pic.twitter.com/L5lWzwnZJ7 — Clash Report (@clashreport) September 12, 2025

Тръмп призова поддръжниците си да реагират мирно на убийството на Чарли Кърк. Малко след убийството на 31-годишния активист президентът гневно обеща мащабен отговор срещу "радикалната левица" и заяви, че Кърк е бил "застъпник на ненасилието". "Така бих искал да видя хората да реагират", каза тогава той.

