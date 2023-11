Военният министър на САЩ пристигна в Киев с "важно съобщение" (СНИМКА)

„Днес съм тук, за да донеса важно съобщение. САЩ ще продължат да подкрепят Украйна в нейната борба за свобода срещу руската агресия – и сега, и в бъдеще“, написа Остин в Twitter.

I just arrived in Kyiv to meet with Ukrainian leaders.



I’m here today to deliver an important message – the United States will continue to stand with Ukraine in their fight for freedom against Russia’s aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl