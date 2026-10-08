Войната с Иран: Равносметката в унищожени и повредени самолети и дронове за САЩ (ВИДЕО)

81 американски военни самолета и безпилотни машини са или понесли щети, или са били напълно унищожени по време на все още продължаващата война с Иран (засега мирно споразумение между Вашингтон и Техеран няма, макар че активните военни действия т.е. бомбардировки ги няма от няколко месеца). Данните са от доклад на Изследователската служба на Конгреса, цитирани от CNN. В парично изражение това са загуби между 1,9 и 3,3 милиарда долара.
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Повече от половината загуби са дронове MQ-9 Reaper - това е най-скъпият дрон в света, който обаче има предимно наблюдателни функции, поне с такъв замисъл беше създаден. Отделно са включени и изтребител F-35, разузнавателен самолет E-3 Sentry и осем леко повредени изтребителя F-15.
Войната е струвала най-малко 45 милиарда долара общо на САЩ, без да се броят щетите по американските военни бази в региона. А те са много сериозни - CBS News публикува видеоклипове от иранска въздушна атака срещу военна база на САЩ в Кувейт в началото на войната и кадрите дават ясна представа за какво става въпрос. Тогава не са били убити американски войници, но е имало ранени военнослужещи на САЩ. А иранският удар е принудил американските войници да се предислоцират на позиции в пустинята - Още: Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия
New footage obtained by CBS News shows Iranian missile and drone strikes on Camp Buehring, a major U.S. military base in Kuwait, during the opening days of the Iran war. Most of the roughly 7,000 troops had been relocated before the war, but more than 100 remained. Following repeated attacks, the remaining soldiers abandoned the base and relocated to remote positions in the Kuwaiti desert. One soldier described the base as “demolished,” saying, “They hit us bad. It was horrible,” and questioned why reinforcements never arrived. No U.S. troops were killed by enemy fire at Camp Buehring, but several were injured, including two struck by lightning after relocating to the desert. Source: CBS News— Clash Report (@clashreport) October 7, 2026