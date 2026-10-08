Кабинетът "Радев":

Войната с Иран: Равносметката в унищожени и повредени самолети и дронове за САЩ (ВИДЕО)

08 октомври 2026, 14:23 часа 933 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Войната с Иран: Равносметката в унищожени и повредени самолети и дронове за САЩ (ВИДЕО)

81 американски военни самолета и безпилотни машини са или понесли щети, или са били напълно унищожени по време на все още продължаващата война с Иран (засега мирно споразумение между Вашингтон и Техеран няма, макар че активните военни действия т.е. бомбардировки ги няма от няколко месеца). Данните са от доклад на Изследователската служба на Конгреса, цитирани от CNN. В парично изражение това са загуби между 1,9 и 3,3 милиарда долара.

O]e: Прехвърлил ли е Иран 200 млн. долара на Хизбула в подкрепа на пострадалите от войната ливанци?

Повече от половината загуби са дронове MQ-9 Reaper - това е най-скъпият дрон в света, който обаче има предимно наблюдателни функции, поне с такъв замисъл беше създаден. Отделно са включени и изтребител F-35, разузнавателен самолет E-3 Sentry и осем леко повредени изтребителя F-15.

Войната е струвала най-малко 45 милиарда долара общо на САЩ, без да се броят щетите по американските военни бази в региона. А те са много сериозни - CBS News публикува видеоклипове от иранска въздушна атака срещу военна база на САЩ в Кувейт в началото на войната и кадрите дават ясна представа за какво става въпрос. Тогава не са били убити американски войници, но е имало ранени военнослужещи на САЩ. А иранският удар е принудил американските войници да се предислоцират на позиции в пустинята - Още: Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Кувейт САЩ американска военна база F-35 американски военни бази американски дрон MQ9 Reaper война Иран американски военни самолети
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес