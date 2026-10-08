Прехвърлил ли е Иран 200 млн. долара на Хизбула в подкрепа на пострадалите от войната ливанци?

„Хизбула“ е получила 200 милиона долара от Иран за подпомагане на ливанците, разселени в резултат на тазгодишната война с Израел. Това заявиха двама души, които имат пряка информация за превода пред Ройтерс. Това би било първата значителна помощ от страна на групировката към нейните привърженици, които понесоха най-тежките последствия от конфликта. САЩ, обаче, оспориха твърдението. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви в изявление, че парите „не съществуват“, като обвини „Хизбула“, че „се опитва да запази престижа си с фалшиви истории за приток на пари от Иран“.

Говорител на Министерството на финансите заяви, че на Иран „му свършват парите и начините за прехвърляне на средства“ и че Техеран „няма пари да финансира своята кампания на терор“. Според информацията, „Хизбула“ е получила парите миналия месец, въпреки затягането на икономическата хватка на САЩ върху Иран и нарастващите трудности при прехвърлянето на средства към ливанския съюзник на Техеран, заявиха източниците. Посредниците, които са прехвърлили парите, са взели такса от 20%, което отразява рисковете при работа с тази групировка, казаха те. Един от тях посочи, че това е четири пъти повече от обичайната такса.

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Помолен за коментар, представител на „Хизбула“ заяви, че сумата е осигурена и че планът за разпределянето ѝ ще бъде обявен в следващите дни, без да дава подробности за източника на средствата. Иранското министерство на външните работи, постоянното представителство на Иран в Женева и ливанското правителство не отговориха веднага на исканията за коментар.

Израелските бомбардировки и нахлуването в Ливан изселиха стотици хиляди шиитски мюсюлмани, поддръжници на „Хизбула“, след като на 2 март организацията се включи в регионалната война в подкрепа на Иран. Но досега тези разселени лица са получили малко или никаква помощ от „Хизбула“ – въоръжена групировка, основана от Иранската революционна гвардия през 1982 г., която претърпя тежки удари от Израел в две войни от 2024 г. насам и е обявена за терористична организация от Вашингтон.

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Пигот от Държавния департамент заяви, че „Хизбула“ е причинила страдания на ливанците и самата тя е била сериозно осакатена, докато нейният поддръжник Техеран страда от американската блокада върху износа на петрол. „Съединените щати ще продължат да задушават финансите на „Хизбула“ чрез санкции, като същевременно подкрепят способността на легитимното правителство на Ливан да възстанови Юга“, заяви Пигот.

Помощ за 50 000 семейства

„Хизбула“ ще използва средствата, за да изплати първоначално по 3 000 долара на семейство, като приоритет ще имат онези, чиито села са били разрушени или са недостъпни поради израелската окупация, посочиха източниците. Техният брой възлиза на около 50 000 семейства, каза един от източниците.

Иран е поддържал финансова подкрепа за „Хизбула“ през годините на тежките американски санкции: според Министерството на финансите на САЩ през първите 10 месеца на 2025 г. той е превел 1 милиард долара на групировката. Техеран никога не е признавал официално, че финансира „Хизбула“.

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Политиката на Иран за финансиране на регионални прокси сили е предизвиквала в миналото гнева на протестиращите в страната срещу духовните управници и може да се окаже особено деликатна в момент на засилващи се трудности в Иран. Техеран беше обещал на „Хизбула“ повече финансиране, след като през юни подписа временно споразумение с Вашингтон, което позволяваше на Иран да продава петрола си, както съобщи тогава Ройтерс. Това споразумение се провали през юли. Оттогава Вашингтон засили икономическия натиск върху Иран, като затегна санкциите и наложи морска блокада, за да спре износа на ирански петрол.

Лидерът на „Хизбула“ Наим Касем заяви в реч миналия месец, че групировката скоро ще допринесе за проект, насочен към осигуряване на жилища за хиляди хора, разселени от войната, като използва „наличните ресурси и дарения“, без да дава повече подробности. Способността на „Хизбула“ да финансира местни услуги и да предоставя помощ след конфликти е спомогнала за укрепването на подкрепата за нея в миналото. След войната с Израел през 2006 г. организацията незабавно раздаде големи суми в брой на засегнатите и бързо се задейства, за да помогне за възстановяването на южните предградия на Бейрут, който Хизбула превърна в своя крепост.

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Но този път почти няма признаци за възстановяване. Ливанският министър-председател Наваф Салам заяви миналия месец, че общите разходи за възстановяване от двете войни от 2024 г. насам могат да надхвърлят 27 милиарда долара.

Цената на войната

Двата източника не предоставиха подробности за това как парите са стигнали до Ливан. Един от тях заяви, че за „Хизбула“ става все по-трудно да прехвърля средства чрез финансови компании, които някога са обработвали такива преводи. Такива фирми, базирани в Ирак и Дубай, вече не са вариант, а освен това в момента са под натиск и в Турция, каза този източник.

Враговете на „Хизбула“ смятат, че парите в момента са „кислородът“ на групировката, добавя източникът. Въпреки трудностите при осигуряването на финансиране, групировката не е спряла да изплаща заплати на бойците си и на членовете на семействата на загиналите в бой, казва същият източник.

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В Ливан войната е нанесла тежки щети на шиитската мюсюлманска общност, от която „Хизбула“ черпи подкрепа. Израел е разрушил села в широка ивица от територията, която е превзел в южната част на страната, като твърди, че целта му е да защити северната част на Израел от атаки на „Хизбула“. Според ливанското министерство на здравеопазването израелските атаки в Ливан са отнели живота на повече от 4300 души от 2 март насам. В статистиката не се посочва колко бойци има сред загиналите. „Хизбула“ не е оповестила данни за своите жертви във войната. Ройтерс съобщи на 4 май, че няколко хиляди бойци на „Хизбула“ са били убити във войната.