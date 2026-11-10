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Тръмп защити шефа на Nvidia: Вярвам му, че не е знаел за китайския шпионаж (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 6:45 часа 779 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп защити шефа на Nvidia: Вярвам му, че не е знаел за китайския шпионаж (ВИДЕО)

ФБР разследва главния изпълнителен директор на технологичната компания Nvidia Дженсън Хуанг, след като компанията започна собствено разследване заради негова извънбрачна връзка с Алис Хуанг – жена, за която американските служби за сигурност смятат, че е шпионирала в полза на Китай. "Знам, че ФБР разглежда случая", потвърди американският президент Доналд Тръмп на пресконференция в Белия дом. Той добави, че е разговарял с Хуанг и вярва, че той ще се справи с положението. Той определи ръководителя на Nvidia като "честен човек" и "невероятен мъж".

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Тръмп разказа, че е попитал Хуанг дали е имал представа, че жената, с която е поддържал връзка, е шпионка. По думите му Хуанг отговорил, че не е знаел, а президентът заяви, че му вярва. "Надявам се да няма проблеми. Вярвам, че той страда много – най-вече заради семейството си, съпругата си, която обича, и близките си", каза Тръмп.

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Nvidia съобщи, че е започнала разследване срещу своя главен изпълнителен директор. В същия ден Хуанг изпратил послание до служителите на компанията, в което признал за извънбрачната връзка и поднесъл извинения на семейството си и на екипа на технологичния гигант. 

Тръмп заяви, че не е знаел за твърденията срещу Алис Хуанг, когато Дженсън Хуанг го придружил по време на посещението му в Китай през май. Той обаче отказа да уточни кога за първи път е бил информиран за разузнавателните данни, свързващи жената с Пекин.

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"Не чух за това тогава. Но много хора са чували“, каза президентът. Той добави, че е научил за случая „неотдавна“, без да посочи конкретен момент.

Дженсън Хуанг, роден в Тайван, е една от ключовите фигури в глобалното развитие на изкуствения интелект и поддържа близки отношения с американския президент. Той е участвал и в редица събития в Белия дом, включително по време на държавното посещение на китайския президент Си Дзинпин през септември.

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Доналд Тръмп ФБР Nvidia Шпионаж Дженсън Хуанг
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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