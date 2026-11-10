Фиаското на Тръмп: И третият руски танкер с дизел избяга от бреговете на САЩ

Последният от трите танкера с руски дизел, които отплаваха за САЩ според сделката на Доналд Тръмп с Владимир Путин, вече втори ден се отдалечава от американските брегове. Танкерът Agioi Fanendes, превозващ руски дизел, е сменил курса си на около 400 морски мили (740 км) от Ню Йорк, съобщава Bloomberg.

Танкерът пое от Приморск към Ню Йорк на 22 октомври. По-късно той промени курса си "в очакване на нови разпореждания". Собственикът на кораба, гръцката Eastern Mediterranean Maritime, съобщи, че се очаква да бъде потвърдено към кое пристанище да се насочи корабът.

Agioi Fanendes е последният от трите танкера, които според FT отплаваха от Русия за САЩ с общо 140 000 тона дизел. Първият, "Talisman", се е върнал в Средиземно море и е пуснал котва в Александрия. Вторият, "Leruo", също е променил курса си към Бразилия и е спрял да предава координатите си.

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Припомняме, че въпреки гръмко обявената от Тръмп дизелова сделка на 9 октомври, в САЩ нямаше много желаещи да купят руското гориво. А губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил изрично предупреди компаниите, че направят ли го, рискуват санкции. Bloomberg съобщава, че междувременно запасите от дизелово гориво на САЩ са паднали под 100 милиона барела за първи път от 20 години.

Кремъл пък уверява, че руският дизел "ще намери своите купувачи".

Сделката с Путин се проваля: Тръмп вероятно няма да получи никакъв руски дизел