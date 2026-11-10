Монета реши изхода от кметските избори на град в Перу (ВИДЕО)

В малкото перуанско градче Конима местните избори за кмет приключиха по възможно най-драматичния и неочакван начин – победителят бе излъчен чрез хвърляне на монета. След преброяването на бюлетините изборните органи установиха пълно равенство между двамата водещи кандидати. И двамата претенденти за кметския стол получиха точно по 671 гласа.
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Съгласно изборния кодекс на Перу, при окончателно равенство между кандидати победителят се определя чрез жребий. През 2026 г. изборните власти в страната официално стандартизираха този процес, за да избегнат спорове – решаващият метод за подобни казуси вече е официално хвърляне на монета от 1 перуански сол.
Пред погледа на местната общност и длъжностните лица монетата бе хвърлена във въздуха, определяйки новия градоначалник на Конима. Всичко се случи за броени секунди, а загубилият кандидат е длъжен по закон да признае резултата от жребия без право на обжалване.
Peru elects mayor by flipping a coin In municipal elections in the small Peruvian town of Conima, two candidates received exactly the same number of votes — 671 each. A regular vote count could not determine the winner, so the outcome was decided by drawing lots. Under local law, tied elections are settled by a draw. In 2026, electoral authorities introduced a standard method for resolving such ties: flipping a one-sol coin.— NEXTA (@nexta_tv) November 9, 2026