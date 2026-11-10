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Монета реши изхода от кметските избори на град в Перу (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 6:32 часа 726 прочитания 0 коментара
Снимка: EPA/БГНЕС
Монета реши изхода от кметските избори на град в Перу (ВИДЕО)

В малкото перуанско градче Конима местните избори за кмет приключиха по възможно най-драматичния и неочакван начин – победителят бе излъчен чрез хвърляне на монета. След преброяването на бюлетините изборните органи установиха пълно равенство между двамата водещи кандидати. И двамата претенденти за кметския стол получиха точно по 671 гласа.

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Съгласно изборния кодекс на Перу, при окончателно равенство между кандидати победителят се определя чрез жребий. През 2026 г. изборните власти в страната официално стандартизираха този процес, за да избегнат спорове – решаващият метод за подобни казуси вече е официално хвърляне на монета от 1 перуански сол.

Пред погледа на местната общност и длъжностните лица монетата бе хвърлена във въздуха, определяйки новия градоначалник на Конима. Всичко се случи за броени секунди, а загубилият кандидат е длъжен по закон да признае резултата от жребия без право на обжалване.

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Монета Перу жребий кметски избори
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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