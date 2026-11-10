След победата на демократите: Унищожават спешно документи за ключови проекти на Тръмп?

Ключови документи за строителните проекти на президента Доналд Тръмп във Вашингтон вече са били унищожени. Това съобщи CNN, позовавайки се на източници от Конгреса. Министерството на вътрешните работи отрече обвиненията, наричайки ги „100% неверни“. Няколко лица, подаващи сигнали за нередности, са се обърнали към Комисията по природни ресурси на Камарата на представителите през последните седмици, съобщиха източниците. Те твърдят, че Министерството на вътрешните работи унищожава документи преди проверката им от Конгреса.

Министерството контролира голяма част от федералните паркове, които Тръмп иска да използва за своите проекти. Говорител заяви, че отделът спазва федералните изисквания за управление на записи.

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Според писма, споделени със CNN, представителят Джаред Хъфман от Калифорния, водещият демократ в комисията, планира да изпрати писма във вторник, с които да поиска от Министерството на вътрешните работи, други федерални агенции и частни компании да запазят записи и данни в рамките на надзорните правомощия на комисията.

Сред получателите са Националната паркова служба и Бюрото за управление на земите, и двете част от Министерството на вътрешните работи, както и Министерството на земеделието и корпоративните дарители Lockheed Martin и John Deere. Твърденията на лицата, подаващи сигнали за нередности, засегнаха Министерството на вътрешните работи.

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В писмата се изисква от всеки получател да удостовери съответствие, да спре унищожаването и изтриването на записи и да се опита да възстанови всяка вече изтрита информация.

Хъфман ще председателства комисията, когато демократите поемат контрола над Конгреса през януари. Помощниците очакват скорошно изслушване, като предложената триумфална арка и плановете за голф игрището East Potomac Golf Links са сред приоритетите на комисията. Комисията е готова да издаде призовки, ако администрацията възпрепятства разследванията ѝ, съобщи CNN.

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Хъфман заяви, че комисията може да се обърне към съда, ако е необходимо, и вярва, че разполага с инструментите да спре някои проекти. Панелът също така координира действията си с комисиите по надзор и съдебна власт на Камарата на представителите относно контрола върху администрацията. Хора, запознати с процеса на одобрение, съобщиха на CNN, че администрацията се стреми да ускори проектите възможно най-далеч преди края на годината.

Очаква се арката и голф игрището, заедно с оградата на площад Лафайет и планът за приливния басейн, който включва Градината на американските герои на Тръмп, да бъдат представени на федералните агенции за одобрение или да преминат през прегледи за опазване на историческото наследство през следващите 60 дни. Тръмп се появи на строителната площадка на балната зала на Белия дом в деня след междинните избори и подписа последната стоманена греда, преди тя да бъде издигната. Говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл заяви, че Тръмп действа „със светкавична скорост“.

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