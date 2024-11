Въоръжена група в Боливия превзе военен обект и взе войници за заложници

Въоръжена група в Боливия установи контрол над военен обект в района на град Кочабамба и взе неуточнен брой войници за заложници. Това съобщиха въоръжените сили на латиноамериканската страна, цитирани от Ройтерс.

Bolivia: Hundreds of civilians took over a military base in the Cochabamba area and took captive the soldiers who were there. They also stole weapons and ammunition.



The citizens, who are rural farmers who support the former president, Evo Morales, are working against the… pic.twitter.com/LG2olkDcL1