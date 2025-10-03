Войната в Украйна:

Взрив и пожар в една от най-големите рафинерии на западния бряг на САЩ (ВИДЕО)

03 октомври 2025, 11:27 часа 414 прочитания 0 коментара
Пожар избухна в рафинерия на Chevron, която е една от най-големите на западното крайбрежие на САЩ, съобщи пресслужбата на губернатора на щата Калифорния Гавин Нюсъм. Става въпрос за град Ел Сегундо. Пламъците са били ограничени в една зона. Причината за пожара не е ясна, съобщи Los Angeles Times, а телевизионният канал CBS посочи, че полицаи и пожарникари са се притекли в рафинерията в окръг Лос Анджелис след сигнали за експлозия на 2 октомври местно време.

"Нашата служба координира действията си с местните и държавните агенции, за да гарантира обществената безопасност", съобщи пресслужбата на Нюсъм в социалната мрежа X.

Пожарът е в една зона на рафинерията, няма информация за ранени

CBS цитира полицията, която заяви, че не е наясно с никакви непосредствени наранявания или евакуация. Надзорникът на окръг Лос Анджелис Холи Митчъл е казала, че екипите са ограничили пожара в една зона на рафинерията.

Американският енергиен гигант Chevron съобщи за аварийно изгаряне на газ в Ел Сегундо.

Какъв е капацитетът на рафинерията?

Номиналният капацитет на рафинерията е 290 000 барела на ден, а основните ѝ продукти са бензин, реактивно гориво и дизел, посочва Chevron на своя уебсайт. Общият ѝ капацитет за съхранение е 12,5 милиона барела в около 150 големи резервоара.

Пожарната служба на Лос Анджелис е готова да окаже съдействие при всякакви искания за помощ, заяви кметът Карен Бас.

"Към момента няма информация за въздействие върху летище LAX", добави тя, имайки предвид натовареното международно летище на града, цитирана от Reuters.

Димитър Радев
