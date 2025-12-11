ЕС плаши Белгия, че ще стане втора Унгария, ако не предаде руските активи

Стратегията на Европейската комисия за убеждаване на белгийските власти да подкрепят плана ѝ за финансиране на Украйна с т.нар. репарационен заем се е променила. Сега изпълнителният орган предупреждава Белгия, че може да я третира като Унгария на Виктор Орбан, ако не се съгласи да отпусне замразените руски активи за големия кредит от 210 милиарда евро за Киев. На срещата на върха на 18 декември основната задача на лидерите на ЕС ще бъде да спечелят белгийския премиер Барт Де Вевер на своя страна.

Той налага вето върху заема за Украйна, която се сблъсква не само с продължаваща война, но и с огромен бюджетен дефицит. Де Вевер отдавна се противопоставя на плана за финансиране на заема с помощта на замразени руски активи, които се намират предимно в Белгия - във финансовата институция Euroclear - и дипломати от целия блок сега работят върху стратегии, за да го убедят в противоположното.

Де Вевер се съпротивлява поради опасения, че Белгия ще бъде в затруднение, ако парите трябва да бъдат върнати на Русия в сценарий, в който Москва успешно съди блока. Той иска тежестта да се разпредели между държавите членки и те да участват с гаранции: 210 млрд. евро заем за Украйна с руски пари: Колко ще плати България, ако Русия съди ЕС?

Барт Де Вевер иска ЕС да предостави допълнителен паричен буфер в допълнение към финансовите гаранции и засилените предпазни мерки, за да покрие потенциални правни спорове и споразумения – идея, на която много правителства се противопоставят.

Белгия е изпратила списък с исканите от нея изменения, за да се гарантира, че няма да бъде принудена да изплати парите на Москва сама, ако санкциите бъдат отменени. Де Вевер заяви, че няма да подкрепи заема за репарации, ако неговите опасения не бъдат отчетени. А планът е Украйна да върне този заем обратно към Европа, ако и когато Русия ѝ изплати репарации за нанесените щети по време на войната.

Снимка: Барт Де Вевер, Getty Images

Надежда все още има

Лидерите в ЕС смятаха, че ще постигнат споразумение, когато се срещнаха за последен път през октомври. Сега вече навлязохме в декември, а решение още няма.

Дипломати все пак твърдят, че все още има надежда, пише Politico. Посланиците ще разгледат едно по едно исканията на Белгия, ще определят най-важните проблеми и ще се опитат да ги решат. Все още има място за маневри. Планът е ЕК да се доближи колкото се може повече до позицията на Белгия.

Де Вевер може да влезе в изолация като Орбан

Седмица преди срещата на лидерите ЕС обаче затяга винтовете. Ако Де Вевер продължи да блокира плана – път, по който върви от няколко месеца, поставяйки допълнителни условия и изисквания – той ще се окаже в неудобна и необичайна позиция за лидер на страна, която от толкова дълго време е проевропейска. Това казва пред изданието дипломат от ЕС, запознат с провежданите дискусии.

Белгийският лидер ще бъде изключен и игнориран - точно както унгарският премиер Виктор Орбан влезе в изолация заради отстъплението от демокрацията и върховенството на закона в Унгария, заради отказа му да се съгласи с определени санкции срещу Русия и да бави пакети от помощи от ЕС за Украйна.

Посланието към Белгия е, че ако не се присъедини към плана за заема за Украйна с руските активи, нейните дипломати, министри и лидери ще загубят гласа си на масата на ЕС. Длъжностните лица ще поставят на дъното като приоритет желанията и опасенията на Белгия, свързани с дългосрочния бюджет на ЕС за 2028–2034 г., което ще доведе до сериозни главоболия за правителството, особено когато преговорите влязат в решаващата си фаза след 18 месеца, гласи информацията.

Белгийското мнение по предложенията на ЕС няма да бъде търсено. Телефонните ѝ обаждания ще останат без отговор, казва дипломатът.

Това би било удар за страна, която е буквално и символично в сърцето на проекта на ЕС и която е надминала възможностите си, когато става въпрос за поемане на водещи роли като председателството на Европейския съвет.

Снимка: Виктор Орбан, Getty Images

Отчайващите времена изискват обаче отчайващи мерки. Украйна е изправена пред бюджетен дефицит от 71,7 млрд. евро през следващата година и ще трябва да започне да съкращава публичните разходи от април, освен ако не успее да си осигури средствата. Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново се дистанцира от предоставянето на американска подкрепа.

Подчертавайки високия залог, посланиците на ЕС се срещат три пъти тази седмица – в сряда, петък и неделя – за разговори по предложението на Еврокомисията за заема, публикувано миналата седмица: С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО).

План Б и план В за Украйна

Европейската комисия предложи още една възможност за финансиране на Украйна - съвместен дълг, подкрепен от следващия седемгодишен бюджет на ЕС. Унгария официално отхвърли емитирането на еврооблигации, а набирането на дълг чрез бюджета на ЕС за подкрепа на Украйна изисква единодушно гласуване.

Остава план В - някои страни да се обърнат към собствените си хазни, за да поддържат Украйна. Тази перспектива не фигурира сред предложенията на Комисията, но дипломатите тихо я обсъждат. Германия, скандинавските и балтийските страни се считат за най-вероятните участници.

Но тези, които лансират идеята, отправят предупреждение - най-значителната полза, която членството в ЕС носи на страните от блока, е солидарността. Като принуждава някои страни членки да поемат финансовата тежест за подкрепата на Украйна сами, Европейският съюз рискува сериозно разделение в своя център.

Разбира се, има и друг начин – но само на теория. Колегите на Де Вевер от ЕС биха могли да се обединят и да приемат плана за „репарационен заем“ чрез т.нар. квалифицирано мнозинство, като игнорират ветото на Белгия и просто го прокарат насила. Това не се обмисля сериозно, казват дипломати от блока, а и Белгия заплаши ЕС при подобен ход, че ще даде Евросъюза на Съда на ЕС.

