"Американското общество гласува против политиките, които само водят до обедняване. Срещу омразата. Срещу мачизма. Срещу отричането на климатичните промени и срещу привилегиите на елита. Това се случи в Бразилия. Току-що се случи в САЩ. И скоро ще се случи и в Испания". Думите са на доскорошния испански премиер Педро Санчес, който е лидер на Испанската социалистическа партия.

Spanish PM Pedro Sánchez: Yesterday, American society voted against the policies that only impoverish. Against hate. Against machismo. Against climate denialism and against the privileges of the elites. It happened in Brazil. It just happened in the US. And it will happen soon in Spain. — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

В Испания има предсрочни парламентарни избори - на 29 ноември, 2026 година. Правителството на Санчес падна след големите протести заради твърде високите цени за наеми и като цяло растящите разходи да можеш да си позволиш жилище - ОЩЕ: Отиде си възрастната испанка, вдъхновила мащабните протести, довели до предсрочни избори (ВИДЕО)

Кризата за правителството на Санчес обаче избухна с мигрантския щурм в испанските анклави Сеута и Мелиля в края на лятото и началото на есента. Впоследствие Санчес директно каза, че този щурм е организиран от чужди сили и насочи вниманието към Израел и Русия. Санчес беше един от европейските лидери с най-твърда позиция против войната на Тръмп в Иран - Испания затвори военните си бази за американска военна техника, която се използва в тази война, което накара Тръмп многократно да атакува вербално Санчес. Но американският президент беше принуден да награди националния отбор на Испания като световен шампион по футбол на американска земя - ОЩЕ: