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Испанският премиер уязви Тръмп: Американците гласуваха против мачизма и омразата

04 ноември 2026, 14:20 часа 1032 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Испанският премиер уязви Тръмп: Американците гласуваха против мачизма и омразата

"Американското общество гласува против политиките, които само водят до обедняване. Срещу омразата. Срещу мачизма. Срещу отричането на климатичните промени и срещу привилегиите на елита. Това се случи в Бразилия. Току-що се случи в САЩ. И скоро ще се случи и в Испания". Думите са на доскорошния испански премиер Педро Санчес, който е лидер на Испанската социалистическа партия.

В Испания има предсрочни парламентарни избори - на 29 ноември, 2026 година. Правителството на Санчес падна след големите протести заради твърде високите цени за наеми и като цяло растящите разходи да можеш да си позволиш жилище - ОЩЕ: Отиде си възрастната испанка, вдъхновила мащабните протести, довели до предсрочни избори (ВИДЕО)

Кризата за правителството на Санчес обаче избухна с мигрантския щурм в испанските анклави Сеута и Мелиля в края на лятото и началото на есента. Впоследствие Санчес директно каза, че този щурм е организиран от чужди сили и насочи вниманието към Израел и Русия. Санчес беше един от европейските лидери с най-твърда позиция против войната на Тръмп в Иран - Испания затвори военните си бази за американска военна техника, която се използва в тази война, което накара Тръмп многократно да атакува вербално Санчес. Но американският президент беше принуден да награди националния отбор на Испания като световен шампион по футбол на американска земя - ОЩЕ:

 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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