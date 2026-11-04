Обзор: Тръмп и републиканците се сгромолясаха в Конгреса, демократите не изключват импийчмънт

Вече и официално - сериозното предизвикателство до края на мандата на Доналд Тръмп е факт, след като демократите спечелиха контрол над американския Конгрес - и над Камарата на представителите (долната камара), и над Сената (горната камара) след преброяване на гласовете от междинните избори в САЩ. Избирателите нанесоха смазващ удар на президента и партията му, давайки солидно мнозинство на опонентите му.

Според пресмятанията на база екзитполове на AP, ABC и NBC, демократите печелят между 255 и 258 места в Камарата на представителите - далеч над необходимите за осигуряване на мнозинство 218 мандата. The Guardian даде данни за сигурни 228 места за демократите. Тук всички 435 места бяха подложени на преизбиране.

В Сената мнозинството на Демократическата партия се основава на 54 места, като около една трета от общо 100-те мандата бяха подложени на нов вот на 3 ноември американско време.

Окончателните данни ще излязат в рамките на няколко дни и то като се натрупват щат по щат.

A historic Democratic wave is reshaping Congress. NBC News estimates Democrats will take 258 House seats against 177 Republicans, an 81-seat majority. Senate projections show Democrats at 54 seats and Republicans at 44, with Alaska and Mississippi still undecided. #Midterms26 https://t.co/XLFXnH0s0E — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 4, 2026

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Камарата на представителите: големите победи на демократите

Демократите трябваше да спечелят само три места, за да си върнат мнозинството в долната камара. "Синята вълна" заля много повече места, държани от Републиканската партия - от Източното крайбрежие до долината на Рио Гранде в Тексас - повечето в избирателни райони, в които Тръмп спечели президентските избори през 2024 г.

Четирима действащи представители на Републиканската партия в Пенсилвания бяха победени - ключовото тук бе, че демократът Боб Харви надви републиканския конгресмен Брайън Фицпатрик, лидер на надпартийната група Problem Solvers Caucus.

Във Вирджиния бившата демократична конгресменка Илейн Лурия си върна стария мандат, като победи републиканската конгресменка Джен Киганс в района на Вирджиния Бийч, докато демократката Шанън Тейлър изненада дългогодишния републикански конгресмен Роб Уитман в околностите на Ричмънд.

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Друго голямо име в републиканската политика, конгресменът Том Кийн-младши от Ню Джърси, загуби надпреварата за преизбиране от демократа Ребека Бенет.

Конгресменката Виктория Спарц, републиканка от Индиана – първият член на Конгреса, роден в Украйна, която често влизаше в конфликт с Тръмп и лидерите на Републиканската партия, – също претърпя поражение.

Снимка: Getty Images

А в Колорадо демократът Мани Рутинел, член на щатския парламент, разгроми републиканския конгресмен Гейб Еванс.

Една от най-големите победи на вечерта за демократите беше изненадващата победа на Ричард Охеда II над конгресмена Ричард Хъдсън, републиканец от Северна Каролина. Като председател на предизборния щаб на републиканците в Камарата на представителите, Хъдсън беше отговорен за защитата на действащите републикански конгресмени и на мнозинството.

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Исторически битки и при сенаторите

Демократите спечелиха четири места в Сената в щати, в които Тръмп победи с двуцифрена преднина на президентския вот едва преди две години - Охайо, Тексас, Южна Каролина и Канзас. В Канзас те печелят за първи път от 1932 г.

Кандидатът на Демократическата партия Джеймс Таларико спечели изборите за Сената в Тексас, като победи главния прокурор на щата Кен Пакстън, а Шеръд Браун надвива досегашния сенатор Джон Хъстед в Охайо. Техните победи следват тези на Ани Андрюс в изборите за Сената в Южна Каролина и на Рой Купър в Северна Каролина.

Южна Каролина е щатът на покойния републикански сенатор Линдзи Греъм - там Републиканската партия не беше губила от 28 години: Очакваният провал на Тръмп и републиканците за Конгреса: Загубиха дори щата на Линдзи Греъм.

Бившият губернатор от Демократическата партия Рой Купър спечели изборите за Сената в Северна Каролина, като победи републиканеца Майкъл Уотли и отне мястото, държано досега от републиканците – това е решаваща победа за демократите. Купър, който спечели губернаторския пост както през 2016 г., така и през 2020 г., въпреки че Тръмп триумфира в Северна Каролина, победи бившия председател на Републиканския национален комитет и близък съюзник на президента в надпреварата за заместник на оттеглящия се републикански сенатор Том Тилис. Тази победа е първата за демократите в изборите за Сената в Северна Каролина от 2008 г. насам. Републиканците бяха намалили разходите си в щата, тъй като Купър поддържаше преднина в проучванията в навечерието на изборния ден.

Демократичният сенатор Джон Ософ спечели преизбиране в Джорджия, като победи републиканския конгресмен Майк Колинс и донесе решаваща победа за демократите в борбата им за контрол над Сената.

Демократът Трой Джаксън отнема мястото на републиканската сенаторка Сюзън Колинс в щата Мейн, с което слага край на нейния мандат в Сената, продължил почти три десетилетия. Колинс, избрана за първи път през 1996 г., се бореше за шести мандат.

Важно за републиканците е, че печелят Флорида - Ашли Мууди надделява с крехка преднина пред Анджи Никсън.

А в Мисисипи до последно ще е ад - в момента демократът Скот Колъм води със само 59 гласа, но разликата беше и по-малка:

In Mississippi, candidates are battling for every single vote. https://t.co/l24hutnZeA — NEXTA (@nexta_tv) November 4, 2026

Своеобразен референдум срещу Тръмп

Победата на демократите беше широко възприета като референдум за непопулярните политики на Тръмп, включително строгите му мерки срещу имиграцията, войната с Иран и митата срещу съюзниците на САЩ, които доведоха до повишаване на цените на бензина, хранителните продукти и други стоки.

Снимка: Getty Images

Когато партията поеме контрола на 3 януари 2027 г., това ще бъде първият път през втория мандат на Тръмп, в който той няма да има пълен контрол над Конгреса.

Откакто се завърна в Белия дом, той тества границите на изпълнителните си правомощия, като разформирова федерални агенции чрез Министерството за правителствена ефективност, наложи едностранно мащабни мита и отменяше одобрено от Конгреса финансиране - всичко това, докато контролираните от Републиканската партия Камара на представителите и Сенат в по-голямата си част си затваряха очите.

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Лидерът на демократите в Камарата на представителите, конгресменът Хакийм Джефрис от Ню Йорк, който обиколи цялата страна през последните седмици на предизборната кампания, се очаква да влезе в историята на 3 януари, когато ще положи клетва като първият тъмнокож председател на Камарата на представителите. Той влезе в залата, където се провеждаше наблюдението на изборната нощ, посрещнат от бурни овации, докато от високоговорителите звучеше рап песента „Unbelievable“ на Notorious B.I.G. Резултатите от междинните избори показват, че „американският народ жадува за трансформационна промяна“, заяви Джефрис пред своите поддръжници.

„Днес започва великото американско завръщане. Американският народ се изказа в цялата страна – на север, на юг, на изток, на запад, в Средния Запад, от море до море. Американският народ се изказа и даде ясно да се разбере, че си е получил достатъчно от екстремизма, достатъчно от корупцията“, заяви Джефрис на събранието във Вашингтон. Той обеща Конгрес, който "ще работи за американския народ".

Hakeem Jeffries: America is back! https://t.co/ZYoXmkzjaC — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

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Импийчмънт или не: какво ще могат да направят демократите сега?

С новото си мнозинство демократите ще поемат контрола над комисиите в долната камара, като ще придобият правото да издават призовки и възможността да провеждат разследвания за контрол върху администрацията, семейството и бизнес начинанията на Тръмп. Това може да отнеме значително време и ресурси на републиканеца и неговите съюзници, като ги принуди да участват в неудобни публични изслушвания, или да предизвика правни сблъсъци.

С препратка към първия мандат на Тръмп - някои демократи се заклеха да го подложат на импийчмънт за трети път, макар че вътре в партията се води дебат дали това е правилният политически път.

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Джефрис заяви в предаването „Meet the Press“ на NBC News, че демократите не са приели нищо за даденост и не са отхвърлили нищо по отношение на темата с импийчмънта.

Конгресменът Робърт Гарсия, демократ от Калифорния, който сега се готви да стане председател на влиятелната Комисия по надзор през януари, заяви, че неговата комисия планира да се съсредоточи върху „корупцията в семейството на Тръмп“, включително криптовалутните начинания на президента, които са му донесли над 1 милиард долара. Комисията също така ще разследва „злоупотребите“ на ICE (имиграционните власти) и Министерството на вътрешната сигурност, корпоративната корупция и досиетата на Джефри Епстийн.

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Освен правомощия за разследване, демократите в Камарата на представителите ще разполагат и с възможността да приемат закони с обикновено мнозинство. Джефрис заяви, че демократите ще се съсредоточат върху четири области:

отмяна на съкращенията на Тръмп в здравната програма Medicaid;

удължаване на кредитите по Закона за достъпно здравеопазване;

възстановяване на правомощията на Конгреса по отношение на митата;

прекратяване на войната на Доналд Тръмп с Иран.

"Ще следваме фактите, ще прилагаме закона, ще се ръководим от Конституцията и ще оставим нещата да се развият както трябва“, заяви Джефрис пред репортери в предизборния щаб на демократите преди изборите.

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Резултатите са удар за председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън (републиканец от Луизиана), който през последните три години ръководеше републиканците в камарата. Не е ясно дали Джонсън, който е близък съюзник на Тръмп, ще се бори да остане като лидер на малцинството, или ще се оттегли - вторият вариант би предизвикал ожесточена надпревара в републиканската партия за негов заместник.

Само два пъти партията на президента е печелила в Конгреса на междинни избори

Демократите в Камарата на представителите имаха политическия вятър зад гърба си - те трябваше да спечелят само три места, за да си върнат мнозинството, което загубиха през 2022 г. А ниският рейтинг на одобрение на Тръмп беше основен фактор за загубата на Републиканската партия.

Снимка: Getty Images

Исторически погледнато, партията на президента обикновено губи места в междинните избори. Само в два случая в съвременната история дадена партия е нарушила тази тенденция - през 1998 г., когато избирателите наказаха републиканците за импийчмънта на президента Бил Клинтън, и през 2002 г., когато президентът Джордж У. Буш мобилизира подкрепа вследствие на терористичните атаки от 11 септември.

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Тръмп даде старт на кампанията през лятото на 2025 г., когато призова съюзниците си от Републиканската партия в Тексас да прекроят избирателните си райони за Конгреса, за да помогнат на партията да спечели до пет места. Републиканците също прекрояваха плановете в щати като Флорида, Северна Каролина, Тенеси, Алабама, Луизиана и Мисури, в опит да спечелят повече места.

Демократите обаче отвърнаха на удара в Калифорния, където губернаторът Гавин Нюсъм, бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси и техните съюзници успешно мобилизираха подкрепа за нова карта на избирателните райони за Конгреса, изготвена от демократите в щата. Тази карта помогна на демократите да спечелят места, държани дотогава от Републиканската партия.

Макар Републиканската партия успешно да спечели няколко места в Юга, където преобладава тъмнокожото население и които преди бяха държани от демократите, Върховният съд блокира новата карта на избирателните райони на републиканците от Мисури, като по този начин запази мястото в Канзас Сити на дългогодишния демократичен конгресмен Емануел Кливър.

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„Обещахме да се противопоставим решително на екстремистките усилия на MAGA да отнемат изборите от американския народ, като чрез манипулиране на избирателните райони лишат демократите от възможността да спечелят мнозинство“, заяви Джефрис преди изборите, добавяйки, че борбата за преразпределението на избирателните райони ще продължи и в 120-ия Конгрес.

„Тази борба не е приключила. Едва сега започваме“, добави той. „Тя ще продължи и в следващия Конгрес, докато не приемем закон, подписан от бъдещ президент, който ще забрани завинаги манипулирането на избирателните райони в средата на десетилетието".

Междувременно Тръмп заяви, че ще приеме резултатите от изборите и ще работи с демократите. Той призна, че войната в Иран е довела до високите цени на бензина в САЩ, но отказа да прави промени в администрацията си.

Q: You'll respect the election results, whatever happens? Trump: I will if they're honest elections, yeah. https://t.co/ZVrIhMNqVy — Clash Report (@clashreport) October 27, 2026

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