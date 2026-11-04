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Мъск: Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха

04 ноември 2026, 10:38 часа 496 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Мъск: Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха

Явно космическите ми лазери за намеса в изборите този път не проработиха. Това написа в социалната си платформа Екс Илон Мъск по повод резултатите от междинните избори в САЩ, в който Демократическата партия си върна контрола върху двете камари - Сената и Камарата на представителите, от Републиканската партия на президента Доналд Тръмп. 

"Разполагането на центрове за данни в Космоса точно сега изглежда все по-привлекателна идея", добавя милиардерът. 

Припомняме, че Мъск бе един от големите дарители за републиканците в предизборните им кампании. През 2024 г. той основа собствена организация за политическо финансиране (America PAC) и в същата година дари над 270 милиона долара в подкрепа на Републиканската партия и кандидата за президент тогава Доналд Тръмп. По-късно продължи да финансира Републиканската партия, превръщайки се в най-големия индивидуален политически дарител за тях, наливайки стотици милиони долари в техни ключови надпревари за Сената и Камарата на представителите.

Още: Стотици милиони на вятъра: Мъск и MAGA Inc. на Тръмп наляха мощен ресурс в провалилите се републиканци

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САЩ Илон Мъск избори САЩ
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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