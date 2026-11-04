Стотици милиони на вятъра: Мъск и MAGA Inc. на Тръмп наляха мощен ресурс в провалилите се републиканци

Илон Мъск и основният т.нар. супер-PAC на Доналд Тръмп (суперкомитет по политически въпроси, който подкрепя републиканеца) са инвестирали значително над 770 милиона долара в републиканците през този цикъл на междинните избори. Това е дори повече от често споменаваното число 643 милиона долара - то се оказа занижена оценка. Мъск е дарил 474 милиона долара, съобщи The New York Times, а MAGA Inc. на Тръмп е отчела разходи в размер на 300,5 милиона долара към 14 октомври, по данни на CNBC.

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Оказва се обаче, че парите са отишли на вятъра, защото Републиканската партия се провали с гръм и трясък във вота за Конгрес, губейки и Камарата на представителите (долната камара), и Сената (горната камара).

Къде отиват милионите на Мъск и на MAGA Inc.?

NYT отчита оповестените дарения на Мъск към федерални и щатски групи от 1 януари 2025 г. насам, позовавайки се на данни от Федералната избирателна комисия. Около 216 милиона долара са отишли за неговия собствен America PAC. Той е дарил 168 милиона долара на „Senate Leadership Fund“ (според прогнозата на AdImpact мрежата е щяла да изразходва около 643 милиона долара за реклами) и 30 милиона долара на „Congressional Leadership Fund“. Още 44 милиона долара са отишли за други републикански групи, а 16 милиона долара – за щатски групи.

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Други изчисления се различават леко в зависимост от крайната дата. OpenSecrets отчете над 445 милиона долара, а The Guardian съобщи за 483 милиона долара.

Снимка: Getty Images

MAGA Inc. отчете 300,5 милиона долара изплатени средства към 14 октомври и 164,3 милиона долара, които все още са в банката, съобщи CNBC. Тя е превела 200 милиона долара на „No Going Back PAC“ и 25 милиона долара на „Safety & Affordability PAC“.

Тръмп написа на 20 октомври, че ще похарчи „над 400 милиона долара“ до деня на изборите, съобщи USA Today. 474 милиона долара от Мъск плюс 300,5 милиона долара от MAGA Inc. дават общо около 775 милиона долара, като се очакват и по-късни отчети. Като се прибавят и 400-те милиона долара на самия Тръмп, общата сума надхвърля 870 милиона долара.

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Федералната избирателна комисия също е регистрирала 643,4 милиона долара независими разходи към 30 юни, гласи анализ на Political Group. Нито една от двете цифри обаче не представлява обща сума за Тръмп и Мъск, отчита Clash Report.

Най-голямата инвестиция на Мъск е за Сената в Тексас - там демократите надделяха

Най-голямата единична инвестиция на Мъск е в подкрепа на Кен Пакстън в надпреварата за Сената в Тексас. Той даде на „Senate Leadership Fund“ 158 милиона долара за тази кампания през лятото, съобщи USA Today.

Според резултатите кандидатът на Демократическата партия Джеймс Таларико печели изборите за Сената там, като побеждава главния прокурор на щата Кен Пакстън.

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"Току-що си върнахме Тексас! Току-що доказахме, че всички пари на света не могат да се мерят с хората от Тексас. Истинската борба в тази страна не е между леви и десни - тя е между върха и дъното. Хората на върха полагат огромни усилия да ни държат разгневени и разделени, защото нашето единство представлява заплаха за тяхното богатство и власт. Видяхме го в тази предизборна кампания. Видяхме го във всяка атакуваща реклама, финансирана от милиардери. Хората на върха ни разделят по партии, по раса, по пол, по религия, по култура, за да не забележим, че ни ограбват", заяви Таларико пред привържениците си.

James Talarico: We just took back Texas! https://t.co/10iDBgsX8H — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

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