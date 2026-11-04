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Първият сенатор мюсюлманин в САЩ: "Доналд, наричай ме "сенаторе". Джей Ди, хабиби, ирония е, че ще ме закълнеш!" (ВИДЕО)

04 ноември 2026, 11:23 часа 992 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първият сенатор мюсюлманин в САЩ: "Доналд, наричай ме "сенаторе". Джей Ди, хабиби, ирония е, че ще ме закълнеш!" (ВИДЕО)

Роденият в Мичиган Абдул Ел-Сайед - епидемиолог, администратор в областта на общественото здраве и академик - бе избран за сенатор от щата и ще стане първият мюсюлманин в горната камара на Конгреса на САЩ. 42-годишният демократ надделя в междинните избори над републиканеца Майк Роджърс с над 52,2% подкрепа срещу 44,7% при 93% преброени гласове. Той вече обяви победа в своя типичен стил.

"Много съм горд и поласкан да стоя тук като вашият новоизбран сенатор от великия щат Мичиган. До този момент може би сте забелязали, че винаги казвах „иншаллах“ - или „ако Бог позволи“, когато се споменаваше резултатът от тази надпревара. Но днес, тази вечер, можем да превърнем това „иншаллах“ в „алхамдулилах“. Това е за крайнодесните. Просто означава „слава на Бога“, каза пред поддръжниците си Ел-Сайед.

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"Към AIPAC, които похарчиха 42 милиона долара срещу нас: Благодаря ви, че ми дадохте възможност да ви победя два пъти", обърна се той към Американско-израелския комитет по обществени въпроси.

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"Лошите момчета загубиха", каза още Ел-Сайед на фона на бруталното поражение на републиканците, загубили и двете камари на Конгреса.

"Искаме данъците ни да се харчат тук – за училища тук, за здравеопазване тук и за инфраструктура тук. Не искаме парите ни да се изпращат за апартейд, геноцид или война. Опитват се да ви нарекат омразни, ако вярвате, че палестинските деца трябва да могат да растат в земята на предците си, без да бъдат убивани с парите от нашите данъци. Ако вярвате в равните права на мир, достойнство и самоопределение, това не е омраза. Това е любов", каза новоизбраният сенатор.

"Доналд, наричай ме просто сенатор"

Той се подигра също така с президента Доналд Тръмп, който го бе нарекъл "джихадист", и с вицепрезидента Джей Ди Ванс. 

"Доналд, виж, знам, че имаше затруднения с името ми. Затова, след като Джей Ди ме закълне през януари, можеш просто да продължиш да ме наричаш „сенаторе“", каза Ел-Сайед.

"Джей Ди, хабиби, има една възхитителна ирония във факта, че си конституционно задължен да ме закълнеш през януари", продължи колоритният демократ.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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