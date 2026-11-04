Първият сенатор мюсюлманин в САЩ: "Доналд, наричай ме "сенаторе". Джей Ди, хабиби, ирония е, че ще ме закълнеш!" (ВИДЕО)

Роденият в Мичиган Абдул Ел-Сайед - епидемиолог, администратор в областта на общественото здраве и академик - бе избран за сенатор от щата и ще стане първият мюсюлманин в горната камара на Конгреса на САЩ. 42-годишният демократ надделя в междинните избори над републиканеца Майк Роджърс с над 52,2% подкрепа срещу 44,7% при 93% преброени гласове. Той вече обяви победа в своя типичен стил.

"Много съм горд и поласкан да стоя тук като вашият новоизбран сенатор от великия щат Мичиган. До този момент може би сте забелязали, че винаги казвах „иншаллах“ - или „ако Бог позволи“, когато се споменаваше резултатът от тази надпревара. Но днес, тази вечер, можем да превърнем това „иншаллах“ в „алхамдулилах“. Това е за крайнодесните. Просто означава „слава на Бога“, каза пред поддръжниците си Ел-Сайед.

Abdul El-Sayed: I am so proud and honored to stand here as your senator-elect from the great state of Michigan. Up until right about now, you might have noticed I always say "inshallah," or "God willing," whenever the outcome of this race was mentioned. But today, tonight, we can turn that "inshallah" into an "alhamdulillah." This is for the right-wing ops. That just means "praise be to God." — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

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"Към AIPAC, които похарчиха 42 милиона долара срещу нас: Благодаря ви, че ми дадохте възможност да ви победя два пъти", обърна се той към Американско-израелския комитет по обществени въпроси.

Abdul El-Sayed: To AIPAC, who spent $42 million against us: Thank you for giving me the opportunity to beat you twice. https://t.co/LTXSgWbXRU — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

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"Лошите момчета загубиха", каза още Ел-Сайед на фона на бруталното поражение на републиканците, загубили и двете камари на Конгреса.

Abdul El-Sayed: The bad guys lost. https://t.co/qgTWIP7nR7 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

"Искаме данъците ни да се харчат тук – за училища тук, за здравеопазване тук и за инфраструктура тук. Не искаме парите ни да се изпращат за апартейд, геноцид или война. Опитват се да ви нарекат омразни, ако вярвате, че палестинските деца трябва да могат да растат в земята на предците си, без да бъдат убивани с парите от нашите данъци. Ако вярвате в равните права на мир, достойнство и самоопределение, това не е омраза. Това е любов", каза новоизбраният сенатор.

Abdul El-Sayed: They try to call you hateful if you believe that Palestinian kids should get to grow up in the land of their forefathers without being murdered by our tax dollars. If you believe in equal rights to peace, dignity, and self-determination, that's not hate. It's love. Michiganders, we want our taxes spent here. — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

"Доналд, наричай ме просто сенатор"

Той се подигра също така с президента Доналд Тръмп, който го бе нарекъл "джихадист", и с вицепрезидента Джей Ди Ванс.

"Доналд, виж, знам, че имаше затруднения с името ми. Затова, след като Джей Ди ме закълне през януари, можеш просто да продължиш да ме наричаш „сенаторе“", каза Ел-Сайед.

Abdul El-Sayed to Trump: Donald, look, I know you struggled with my name. So after JD swears me in in January, you can just go on and call me Senator. https://t.co/47FD4QMYUa — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

"Джей Ди, хабиби, има една възхитителна ирония във факта, че си конституционно задължен да ме закълнеш през януари", продължи колоритният демократ.

Abdul El-Sayed to JD Vance: JD, habibi, there is this delicious irony in the fact that you're constitutionally obligated to swear me in in January. https://t.co/4XwZejXsm8 — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

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