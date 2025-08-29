Войната в Украйна:

Тръмп свали охраната на Камала Харис

29 август 2025, 16:49 часа 460 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е отменил охраната на бившия вицепрезидент Камала Харис, осъществявана от Сикрет сървис. Това съобщи CNN на 29 август, а информацията потвърдиха и други авторитетни американски медии като The New York Times и Axios. Държавният глава е подписал директивата в четвъртък, а с нея, считано от понеделник - 1 септември, охраната на бившия кандидат-президент от Демократическата партия се прекратява.

Тайните служби обикновено охраняват бившите вицепрезиденти в продължение на шест месеца след напускането им на поста, но Джо Байдън - предшественикът на Тръмп - е подписал заповед, с която удължава охраната на Харис с една година след този срок. Това казват пред NYT двама запознати източници. Без това удължаване охраната на Харис щеше да приключи през юли. Тя все още не е коментирала темата.

Харис - пореден противник на Тръмп, който остава без охрана

Камала Харис се присъединява към редица противници на Тръмп, на които президентът внезапно прекратява охраната в нестабилната политическа обстановка.

Тя е получавала смъртни заплахи, докато е била на поста си и по време на предизборната кампания миналата година, когато се изправи срещу републиканеца.

Снимка: Getty Images

При встъпването си в длъжност по-рано тази година Тръмп отне защитата на няколко политически опоненти, които са били обект на смъртни заплахи, включително на бившия директор на Националния институт по алергии и инфекциозни болести Антъни Фаучи, на бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън и на бившия държавен секретар Майк Помпео, припомня Axios.

"С настоящото Ви се разрешава да преустановите всички процедури, свързани със сигурността, които са били одобрени по-рано с изпълнителна заповед, освен тези, които са изисквани от закона, за следната личност, считано от 1 септември 2025 г.: бившият вицепрезидент Камала Д. Харис“, се казва в писмото на Тръмп, според CNN.

Камала Харис скоро ще издаде своя книга - "107 дни", която разказва за неуспешната ѝ президентска кампания. Издаването ѝ е насрочено за следващия месец.

Димитър Радев
