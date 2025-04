Здравето и лекарствата на Тръмп: Официалното становище

Предвид възрастта му (78 години) цялостното поведение на американския президент Доналд Тръмп и доста слухове, че неговото здравословно състояние не е оптимално - включително слухове за ранна фаза на Паркинсон или Алцхаймер, с интерес се очакваха официалните заключения за здравословното му състояние от редовния годишен медицински преглед. Белият дом вече публикува какво показва прегледа.

Други интересни факти от прегледа - Тръмп има сезонни алергии, прекарал е ковид, не пие и не пуши, взема лекарства за контрол на холестерола (той е 140 mg/dL при горна граница 200) и пие аспирин, за да поддържа сърцето си.

Заключениято на преглеждащия лекар е: Той е в добра физическа и психическа форма и няма признаци за нещо, което да засяга ежедневните му дейности.

