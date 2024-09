Зеленски е минал през Ада: Детайли от срещата на украинския президент с Тръмп

"Той (президентът на Украйна – бел.ред.) е минал през ада. И страната му е минала през такъв ад, през който малко страни са минали – това никъде не се е случвало. Никой никога не е виждал нещо подобно. Това е ужасна ситуация." Това са думи на кандидата за президент Доналд Тръмп, произнесени след срещата на 27 септември с украинския държавен глава Володимир Зеленски в Ню Йорк.

Думите са цитирани на сайта на президентството на Украйна. В нарочно комюнике там съобщиха някои детайли от разговора между двамата.

Зеленски подробно е запознал Тръмп със ситуацията на фронта, хода на операция "Курск" на територията на Русия и нейните цели, украинските иновации в борбата с руския агресор и непропорционално високите загуби на руската армия.

Освен това са били обсъдени постоянните обстрели на гражданската инфраструктура и важната роля на американските системи Patriot за защита на страната, както и последиците от войната за украинската икономика като цяло.

След срещата Зеленски и Тръмп дадоха интервю за канала FOX News. Тръмп заяви: "Научих много, но мисля, че не съм променил решението си, защото и двамата искаме войната да свърши, искаме справедливо и бързо споразумение". Запитан какво означава за него "справедливо споразумение", Тръмп обаче отбеляза, че е твърде рано да се каже.

I had a very productive meeting with @realDonaldTrump. I presented him our Victory Plan, and we thoroughly reviewed the situation in Ukraine and the consequences of the war for our people. Many details were discussed. I am grateful for this meeting. A just peace is needed.



We… pic.twitter.com/33t0kghTle