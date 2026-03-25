"Златният купол" за 185 млрд. долара на Тръмп напредва, две компании работят по софтуера

Anduril и Palantir Technologies работят съвместно по разработването на софтуер за инициативата на американския президент Доналд Тръмп за противоракетния щит „Златнен купол“ ("Golden Dome"), съобщиха източници на Reuters и The Wall Street Journal. Проектът на стойност 185 милиарда долара има за цел да създаде космически щит, способен да прехваща балистични, крилати и хиперзвукови ракети. Стотици компании се състезават за участие в разработването му.

Anduril и Palantir проявяват интерес към участие в "Златен купол" още от самото начало на обявяването на проекта. Reuters съобщи миналата година, че фирмите работят със SpaceX на Илон Мъск по различни части от инициативата. Anduril беше също сред компаниите, които през ноември спечелиха шест малки договора по проекта за изграждане на конкурентни прототипи за противоракетна отбрана.

Сега задачата на двете фирми е да създадат система, която да обедини радари, спътници, сензори и прехващачи в една мрежа за командване и управление в реално време.

Кои други компании участват?

Aalyria Technologies, стартъпът Scale AI и софтуерната фирма Swoop Technologies също работят по инициативата, гласи информацията.

Lockheed Martin, RTX и Northrop Grumman се присъединиха по-рано към програмата като главни изпълнители.

Цената на проекта се увеличи

Цената на проекта се е увеличила с 10 милиарда долара - до 185 милиарда - в опит да се ускорят ключови космически способности, заяви миналата седмица директорът на програмата.

На 27 януари 2025 г. президентът Доналд Тръмп подписа указ, с който нареди на въоръжените сили на Съединените щати да изградят преди края на мандата му „Железния купол за Америка“, по-късно преименуван на „Златен купол“. Първоначалното наименование беше препратка към израелската система за противоракетна отбрана с "Железен купол".

