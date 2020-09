Докато COVID-19 затваря училища, милиони деца по света отиват на улицата

Всяка сутрин пред жилищните блокове в покрайнините на град Тумакуру рояк деца се излива на улицата. Те не ходят на училище. Вместо раници или книги, всяко дете носи мръсен найлонов чувал.

Снимки: iStock/Guliver

Тези деца на възраст от 6 до 14 години са изпратени от родителите си да ровят по сметищата, затрупани със счупени стъкла и бетонни парчета, в търсене на рециклируема пластмаса. Малчуганите печелят няколко цента на час и повечето не носят ръкавици или маски. Мнозина не могат да си позволят обувки и правят обиколките си боси, с кървящи крака.През март Индия затвори училищата си заради коронавируса , което изпрати децата на бедните семейства на работа, принудени да помагат по този начин за изхранването на домакинствата си. "В много части на развиващия се свят закриването на училища извежда децата на улицата. Семействата отчаяно искат пари. Децата са лесен източник на евтина работна ръка. Докато САЩ и други развити страни обсъждат ефективността на онлайн обучението, стотици милиони хлапета в по-бедните държави нямат компютри или интернет. Огромна част от тях дори изобщо нямат образование", коментира The New Work Times.Експерти от Организацията на обединените нации (ООН) изчисляват, че най-малко 24 милиона деца ще отпаднат от образователната система. Освен това милиони биха могли да бъдат принудени да работят вместо да учат."Десетгодишни сега добиват пясък в Кения. Деца на същата възраст режат плевели на плантации с какао в Западна Африка. В Индонезия момчетата и момичетата на 8 години са боядисани в сребро и притиснати в експлоатацията на труда като живи статуи, които просят пари. Нарастването на детския труд може да наруши постигнатия през последните години напредък в записването на малчуганите в училищата, да влоши грамотността, социалната мобилност и здравето на най-малките членове на обществото", отбелязва вестникът. ООН констатира още, че детският труд е само едно от задаващите се глобални бедствия. Глад дебне децата от Афганистан до Южен Судан. Принудителните бракове в Африка и Азия се увеличават. В тези райони процъфтява и трафикът на непълнолетни. И още. Данните от Уганда показват, че бременността сред съвсем младите момичета е започнала по време на затварянето на училища заради COVID-19 . Източници на The New York Times са заявили пред изданието, че семейства в Кения например изпращат своите тийнейджърки, за да извършват секс услуги срещу заплащане, с което да изхранват близките си. Много детски експерти споделят, че след като децата отпаднат веднъж от образователната система, за да започнат да печелят пари, е много трудно да бъдат отново върнати в училище.Индия например е разпоредила началните и средните школа да останат затворени за неопределено време. Това засяга над 200 милиона ученици, въпреки че някои държавни учители провеждат домашни уроци или преподават в малки групи.The New York Times посочва още, че според анализите на над 50 интервюта, проведени с деца, техните родители, учители и активисти, малчуганите в училищна възраст в Индия сега изпълняват всякакъв вид работа - от свиване на цигари и подреждане на тухли, до сервиране на чай в публичните домове. Повечето от тези дейности са напълно незаконни, а голяма част от тях - опасни.