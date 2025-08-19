Не се прибрала със стадото си: Доброволци и полицаи търсят 78-годишна жена

Доброволци и полицейски екипи издирват 78-годишна жена в казанлъшкото село Средногорово, съобщи за БТА кметът на селото Илиян Илиев. Жената се казва Кръстина Първанова и е в неизвестност от вчера.

Жената има малко стадо, което извежда на паша, но снощи около 19:00 часа в селото са се прибрали само животните ѝ, което притеснило нейните близки. Сутринта те са подали сигнал до кмета, който е уведомил органите на реда.

Въпреки дъждовното време, в момента се обхожда землището на селото. Участват местни жители и доброволци, но землището е доста голямо и не са излишни още хора, посочи кметът.