Безпрецедентна "синя" еуфория! За 3 часа Левски разпродаде 32 000 билета за мача с АЗ Алкмаар!

Безпрецедентен интерес към предстоящия домакински мач на Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите за влизане в евротурнирите. За малко над 3 часа "сините" продадоха над 32 000 билета и изглежда, че всички пропуски за двубоя на националния стадион "Васил Левски" в четвъртък ще бъдат розпродадени рекордно бързо. Пускането на билетите в продажба за пореден път предизвика огромни опашки пред клубните каси, а този път Левски ще бъде подкрепен от значително по-голяма фенска маса, тъй като срещата няма да се играе на "Герена", а на "Васил Левски".

Левски почти разпродаде "Васил Левски" за домакинството на АЗ Алкмаар

Левски стигна до плейофите, след като първо победи Апоел Беер Шева в първия квалификационен кръг на Лига Европа, след това отпадна с достойнство от португалския гранд Брага във втория квалификационен кръг на Лига Европа, а след това последва ново елиминиране на европейски съперник в лицето на азербайджанския Сабах в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите. Сега "сините" имат реален шанс да влязат в групите на третия по сила турнир на УЕФА, но за целта трябва да отстранят именит съперник, какъвто е АЗ Алкмаар.

Възпитаниците на Хулио Веласкес ще получат пълна подкрепа от трибуните на националния стадион в София, който е със значително по-голям капацитет от този на "Георги Аспарухов". За последно подобна подкрепа на "Васил Левски" получи ЦСКА във финала за Купата на България срещу Лудогорец, когато стадионът бе изпълнен до краен предел с "червени" фенове, но трофеят отиде във витрината на разградчани. Сега пък "Васил Левски" ще се оцвети изцяло в синьо, но за мач от евротурнирите.

