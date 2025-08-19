Омбудсманът обяви, че няма място в "домовата книга" за служебен премиер

Институцията на омбудсмана няма място в т.нар. "домова книга", от която президентът може да избира потенциални служебни премиери. Тази позиция сподели в интервю за БНР общественият защитник Велислава Делчева, като уточни, че това е и личен избор. По повод избора на омбудсман, Делчева заяви, че не се интересува от поста служебен премиер.

Същият въпрос е бил задаван и на кандидатите за неин заместник. Вчера (18 август) стана ясно, че за зам.-омбудсман е предложена ръководителката на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мария Филипова, която е събрала най-много точки след изслушване пред 5-членна комисия от юристи. "Единствено президентът може да ме попита дали бих станала служебен премиер. И само на него дължа този отговор", каза тогава Филипова.

"Смятам, че институцията на омбудсмана няма място в домовата книга, но това е въпрос и на личен избор, и на преценка от нейна страна", коментира днес Делчева възможността Филипова да стане евентуално служебен министър-председател при предсрочни избори. Още: Гласят я за премиер? Номинираха председателя на КЗП за заместник-омбудсман

Според омбудсмана и трите кандидатури за неин заместник – на Филипова, на Деница Димитрова и на Марина Кисьова де Хеус – са били много силни и всяка е била със свой фокус.

"В институцията на омбудсмана най-много са жалбите, свързани с потребителските права", напомни Делчева и увери, че ако Мария Филипова бъде избрана от парламента, ангажиментите й ще бъдат далеч по-широки.

Проблемите

Делчева съобщи още, че предстои да бъдат открити приемни по малките населени места, както и кампания за въвеждането на еврото, насочена особено към по-възрастните хора. Още: 173 хил. души нямат достъп до вода: Омбудсманът има препоръки

Тя разясни и случая с интерната в село Варненци, за който беше сезирана и прокуратурата. В обществото имаше критики, че изнесените данни за лошите условия са преувеличени, тъй като били показани необитаеми помещения.

"Директорът ни заведе в съответните помещения и не ни каза, че са необитаеми. На снимките ясно се виждат джапанки и чехли. Заведоха ни до кухненските помещения, до столовата. Влязохме в класна стая, в която на два компютъра децата гледаха видеоигри. Самите учители ни отключиха СТЕМ стая с интерактивна дъска – нещо, което ни учуди, при положение че децата в шести-седми клас не могат да четат", разказа Делчева. Тя подчерта, че е важно децата да излизат от институциите с умения да работят, а не да бъдат "произвеждани" като бъдещи престъпници. Още: "Пиесата" за служебен премиер: Новият омбудсман заяви роля

Омбудсманът засегна и темата за условията в арестите и призова за изграждането на нови.

"Съвсем наскоро правихме проверка в софийския следствен арест. Условията в следствените арести не са се променили – има дървеници, хората няма къде да излязат на двора. За да направят обиколката на открито, отиват на последния етаж. Дори задържаните имат право на нормални условия на съществуване. Би трябвало Министерството на правосъдието да помисли за изграждане на нови сгради", каза още Делчева.