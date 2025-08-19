Пиян преби бившата си приятелка

Пиян 21-годишен мъж е задържан след като пребил бившата си приятелка в кубратското село Беловец, съобщиха от МВР. Мъжът в нетрезво състояние причинил домашно насилие и отказал да се подчини на полицейско разпореждане. Жалбата в полицията подал братът на жертвата.

Според получените данни бившият й приятел – на 21 години, във видимо нетрезво състояние, нахлул в нейния дом, след което е упражнил насилие.

Пристигналият на място полицейски екип установил на място буйстващия мъж, който се оказал стар познайник на органите реда. Отправено му е полицейско разпореждане, на което той не се е подчинил, дори опитал да удари единия от униформените.

Задържан е незабавно и отведен в ареста на РУ-Кубрат. Пробата му с дрегер отчела, че е употребил значително количество алкохол. Започнато е досъдебно производство по чл.170, ал.1 от НК.