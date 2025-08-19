Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Пиян преби бившата си приятелка

19 август 2025, 14:17 часа 205 прочитания 0 коментара
Пиян преби бившата си приятелка

Пиян 21-годишен мъж е задържан след като пребил бившата си приятелка в кубратското село Беловец, съобщиха от МВР. Мъжът в нетрезво състояние причинил домашно насилие и отказал да се подчини на полицейско разпореждане. Жалбата в полицията подал братът на жертвата. 

Според получените данни бившият й приятел – на 21 години, във видимо нетрезво състояние, нахлул в нейния дом, след което е упражнил насилие.

Пристигналият на място полицейски екип установил на място буйстващия мъж, който се оказал стар познайник на органите реда. Отправено му е полицейско разпореждане, на което той не се е подчинил, дори опитал да удари единия от униформените.

Задържан е незабавно и отведен в ареста на РУ-Кубрат. Пробата му с дрегер отчела, че е употребил значително количество алкохол. Започнато е досъдебно производство по чл.170, ал.1 от НК. ОЩЕ: Домашно насилие: Мъж почти отвлече децата си и заплаши жена си с убийство

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МВР Домашно насилие побой информация 2025
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес