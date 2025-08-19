Столичната ул. "Граф Игнатиев" без транспорт цяла седмица

Столичната ул. "Граф Игнатиев" остава без транспорт за цяла седмица. Причината - обявения от общината предстоящ ремонт на релсовия път, който променя движението на няколко трамвая. За това съобщи в профила си във Facebook лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. "Пример какво се случва, когато никой не мисли. Това е напълно предотвратимо", добави той.

Къде е пронблемът?

Заради ремонт на релсите на кръстовището с бул. "Евлоги Георгиев", движението на трамваите ще бъде спряно между 25 и 31 август. "Ремонтът ще бъде направен на 2 етапа. И вече има 2 големи проблема", пише Бонев.

Според него "няма адекватен заместващ транспорт". "През годините са пускани заместващи трамваи с две кабини и това никога не е било технически проблемно. Не са предвидени и трамваи, които да се движат между пл. "Журналист" и Хладилника, въпреки че това също е технически възможно. Дори електробуси могат да се пуснат по ул. "Граф Игнатиев", но и за това не е помислено", обяснява той.

Вторият проблем според него е, че кръстовището се затваря за ремонт, но едни 10 метра остават без да се ремонтират. "Пълен абсурд", смята Бонев.

"Всичко е отново работа на парче - не се ремонтира цялостно, не са предвидени и ограничители за трамвайното трасе, където често колите спират върху релсите и пречат на трамваите", критикува лидерът на "Спаси София".

Той призова кмета на София Васил Терзиев да осигури адекватен транспорт за времето на ремонта, както и смяна на 10-те метра релси, които в момента не са предвидени.

