Експерт по геополитика: Русия отвлече вниманието от фронта, но си вкара автогол с газа

В профила си в Twitter тя публикува обширен коментар, в който заявява, че България и Полша дълго време са планирали да спрат вноса на газ от Русия до края на 2022 г. Това заяви и финансовият министър Асен Василев през март, когато каза, че страната ни няма да поднови изтичащия в края на годината договор с „Газпром“ заради войната в Украйна.

„Това, което Русия прави всъщност, е да преустановява износа на газ към страни, които така или иначе не желаят този газ“, смята Дьомаре.

🇵🇱🇧🇬 - Russia's decision to cut off gas exports to Poland&Bulgaria is a non-event, like dumping your partner when you know you'll be dumped soon anyway

▶️A quick thread to filter out the noise and look at key takeaways and the way forward🧵[1/9] pic.twitter.com/yFx6of5nLw