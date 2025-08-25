Войната в Украйна:

Заради нежелани реакции: САЩ спряха ваксина срещу чикунгуня

25 август 2025, 14:19 часа 278 прочитания 0 коментара
Здравните власти на САЩ спряха одобрението на Ixchiq, ваксина срещу чикунгуня, разработена от френско-австрийската лаборатория Valneva, основавайки решението си на нови съобщения за странични ефекти, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация от компанията. „Това спиране влиза в сила незабавно и включва спиране на доставката и продажбата на Ixchiq в Съединените щати “, уточни Valneva в прессъобщение от понеделник, 25 август.

Първата ваксина срещу чикунгуня

Тази ваксина е една от първите, разработени срещу чикунгуня, вирусно заболяване, предавано от човек на човек чрез ухапвания от комари. Френските здравни власти я бяха превърнали в централен инструмент в борбата срещу голяма епидемия в Реюнион през пролетта.

Нежеланите реакции

Нейното приложение обаче беше възпрепятствано от съобщенията за около двадесет сериозни последици, всички при възрастни хора. Според последния доклад, един смъртен случай на място е много вероятно свързан с ваксината.

Спряна във Франция и ЕС

В този контекст, ваксината беше спряна за лица над 65 години от Франция, а след това и от Европейския съюз (ЕС). Но последният я разреши отново през юли, преценявайки, че страничните ѝ ефекти не поставят под въпрос нейната стойност в борбата с заболяване, което е особено високорисково сред възрастните хора. Междувременно, спирането на ваксината на практика намали ваксинацията в Реюнион до почти нула. ОЩЕ: Чикунгуня: Китай е в хватката на голяма епидемия

Деница Китанова
