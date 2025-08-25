Бизнес климатът в Германия отново се подобрява

Бизнес настроенията в Германия се подобряват леко, сочи най-новото проучване на института "Ифо", цитирани от БТА.

Индексът на бизнес климата в Германия на "Ифо" се повишава до 89 пункта през август спрямо 88,6 пункта през юли.

Това повишение се дължи на подобрените очаквания за бъдещето сред компаниите. Въпреки това, настоящата ситуация се оценява като малко по-негативна. Възстановяването на германската икономика остава потиснато, обясняват експертите на германския институт.

В същото време бизнес нагласите в германската промишленост леко се влошават. Предприятията са малко по-малко доволни от текущата бизнес ситуация. Очакванията за бъдещето са ревизирани в посока надолу и все още няма признаци за ръст на постъпващите поръчки.

Все пак настроенията сред производителите на капиталови стоки бележат значително подобрение.

В сектора на услугите бизнес климатът се влошава леко. Макар че текущата ситуация е оценена като значително по-добра, перспективите са по-несигурни.

В сектора на търговията бизнес климатът отбеляза понижение, дължащо се на по-слабите фирмени резултати. Очакванията за бъдещето обаче са малко по-малко песимистични.

В строителството показателят отбеляза леко понижение след много месеци на нулев растеж. Компаниите изразиха по-малко задоволство от настоящата ситуация. Перспективите им за идните месеци обаче се подобряват.

Проучването на "Ифо" на бизнес климата в Германия обхваща 9000 компании в секторите на промишлеността, услугите, строителството и търговията. Базовата стойност от 100 пункта отговаря на средното ниво на бизнес климата в страната през 2015 година.