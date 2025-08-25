Хакан Фидан: Газа е Палестина, палестинският народ трябва да остане там

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви пред външните министри от Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС), че не трябва да бъде допуснато разселването на палестинците от Газа. Речта му на срещата на ОИС в Джеда, Саудитска Арабия, беше излъчена на живо през профила на Министерството на външните работи на Република Турция във Фейсбук. Хакан Фидан говори в качеството си на председателстващ в Джеда, тъй като в момента Турция е ротационен председател на Организацията за ислямско сътрудничество.

„Близо сме до споразумение, но към него трябва да се присъедини и нападателят. Това, което е ясно досега е, че Израел не иска мир. Иска да заличи палестинския народ от Газа. Не трябва да позволим това! Трябва да ги спрем. Газа е Палестина и принадлежи на палестинския народ. Трябва да имаме гаранции, че палестинският народ ще остане в Газа и трябва да построим Газа отново“, заяви Фидан.

В речта си външният министър на Турция постави акцент върху общите усилия на Организацията за ислямско сътрудничество и Арабската лига по отношение войната в Газа.

„Държави като Франция и Канада вече заявиха, че са готови да признаят Палестина. Това са закъснели, но много важни стъпки. Затова стъпките, които Организацията за ислямско сътрудничество и Арабската лига предприеха, бяха изключително важни. Тези успехи показват колко са важни общите ни усилия. Стъпка по стъпка признаването на Палестина се превърна в необратим процес, но само това не е достатъчно. Необходим ни е силен и координиран натиск, за да се съгласи и Израел на трайно решение“, подчерта Фидан. Той предупреди, че ако в най-скоро време огънят в Газа не бъде прекратен, Израел ще засили своите планове за окупация.

