"Хамас" отвътре: Структурата, идеологията и абсурдите ѝ (ВИДЕО)

"Хамас" буквално прилича на партийно-държавна структура - това изобщо не е учудващо, след като от 17 години управлява, при това признато от международната общност, Ивицата Газа: Неразказаната истина за "Хамас"

Кой кой е в "Хамас" уточни и израелската армия - с проста графика. Същинският лидер е Исмаил Хания, втори в "редицата" и първа фигура в Ивицата Газа е Яхя Синвар - мъртъв според The Times of Israel след старта на масираните израелски бомбардировки в Газа, но организацията има структура, в която има както социално-политически елемент, така и военен. Военният е добре познат - бригадите "Ал Касам", но за политическата част като доктрина припомня Брус Хофман, автор на бестселъра "Тероризмът днес", в анализ за The Atlantic.

This is Hamas’ organizational hierarchy—its leadership is in control of Gaza. This is who’s responsible for Hamas' attacks against Israeli civilians. We know who you are. pic.twitter.com/nWs1ZiWQzr

Първата харта на "Хамас" идва малко след създаването на организацията. Хартата е публикувана на 18 август 1988 г., като първата версия на този документ ясно посочва всички цели и ценности на Хамас - и също толкова ясно показва тяхната геноцидна същност. Според Хофман, "Хамас" изпълнява своите идеи и планове - сега е дошло времето за буквална реализация на истинските ѝ стремежи.

Първата харта се "побира" в 36 члена, чрез които може да се разбере, че четири основни теми са в основата на идеологията на "Хамас":

Хартата започва с нещо като призив, който веднага очертава накратко общия план за действие на "Хамас". Цитирайки Хасан Ал-Бана, египетски политик и основател на политическото движение "Мюсюлмански братя", откъдето "Хамас" се ражда, документът заявява, че "Израел ще съществува само докато мюсюлманите го изтрият от лицето на Земята - както са унищожили много други преди това."

"Настоящият устав на Ислямското съпротивително движение (ХАМАС) изяснява неговата същност, разкрива неговата идентичност, излага неговата позиция, обяснява неговите цели, говори за неговите надежди и призовава за подкрепа, приемане и присъединяване към неговите редици. Нашата борба срещу евреите е голяма кауза, това е много сериозен въпрос... Това е стъпка, която неизбежно трябва да бъде последвана от други стъпки."

След няколко общи пасажа, в които авторите обясняват подробностите на религиозната догма на "Хамас" и изключителното благородство на неговите намерения, най-накрая е назована причината за съществуването на цялото движение. А именно: пълното изтребление на еврейския народ. Или, ако следваме текста на Хартата: "Денят на Страшния съд няма да дойде, докато мюсюлманите не започнат да се бият срещу евреите толкова много, че евреите да се скрият под дървета и камъни. И дърветата и камъните ще кажат: О, мюсюлмани, о, Абдула, един евреин се крие под мен, отидете и го убийте."

Член 11 обяснява защо пълното унищожаване на еврейския народ е толкова фундаментално. Палестина се нарича "ислямски вакъф". В ислямския свят, вакъфът е недвижим имот или движимо имущество, предадено от държавата или отделно лице за религиозни или благотворителни цели. Следователно, спред разбирането на "Хамас" "той е неприкосновен за всякакви други народи и религии. От това следва, че онези територии, които днес се простират от Средиземно до Мъртво море – тоест Газа, Израел и Западния бряг – са осветени за бъдещите поколения мюсюлмани до деня на Страшния съд. Нито цялата тази земя, нито някоя от нейните части може да бъде разделена; нито цялата тази земя, нито част от нея може да бъде оставена [на врагове]. Вакъфът ще съществува, докато съществува Земята и Дженнет (мюсюлманският рай). И всяко действие на територията на Палестина и по отношение на Палестина, което противоречи на нормите на шериата - всичко това се счита за недействително."

По този начин за "Хамас" всеки компромис по отношение на тези територии, включително вариантът "две държави" (визирайки решението на ООН от 1947 г. за създаване на две държави на територията на Палестина – еврейска и арабска) и още повече мирно съжителство на народи, изповядващи различни религии, е невъзможно.

Член 12 от хартата свързва изключителното право на мюсюлманите върху земите между Средиземно море и река Йордан с религиозното задължение на всички мюсюлмани да водят война в името на "религиозното пречистване".

Освен това член 15 подчертава значението на разпространението на такъв мироглед сред децата. "Необходими са фундаментални промени в училищната програма, за да се изчистят следите от идеологическата намеса на ориенталистите и мисионерите, които навлязоха в региона след поражението на кръстоносците от ръцете на Салах-ед-Дин (Саладин)". В тази връзка член 30 също така отбелязва, че джихадът не може да бъде сведен само до носене на оръжия и борба с врага: "Писатели, интелектуалци, представители на медиите, оратори, преподаватели" са призовани "да изпълнят своя дълг пред лицето на ожесточеното ционистко настъпление и ционисткото влияние в много страни, упражнявано чрез финансов и медиен контрол, и последствията, което това има в голяма част от света".

Член 13 отхвърля възможността за всякакви преговори или мирно уреждане на еврейски и палестински териториални претенции към територията. По този въпрос хартата говори на много ясен език: "Палестинският въпрос не може да бъде решен освен чрез джихад. Инициативи, предложения и международни конференции са загуба на време и безполезни усилия." "Военните" комюникета на "Хамас", описващи победите в операция "Потопът Ал-Акса", завършват с думите: "Това е джихадът на победата или мъченичеството".

Всъщност тази част от Хартата подчертава тази идея: Инициативите и мирните решения и международните конференции са в противоречие с принципите на Ислямското съпротивително движение. Злоупотребата с която и да е част от Палестина е насилие срещу нашата религия. Национализмът на Ислямското съпротивително движение е част от неговата религия. Неговите членове се хранят на тази почва. За да издигнат знамето на Всемогъщия над родината си, те се бият с врага.

Одиозните твърдения и конспиративните теории, широко разпространени в хартата относно еврейския народ и неговото предполагаемо свръхчовешко влияние и власт над цялото човечество, заслужават специално внимание. "В своето нацистко отношение [към други народи] евреите не направиха изключение за жените или децата", се казва в член 20. "Тяхната политика да всяват страх в сърцата на хората е насочена към всички и срещу всички. Те агресивно атакуват хората, когато става въпрос за прехраната им, изнудват ги за пари и застрашават честта и достойнството им. Те се отнасят към хората като към най-големите военнопрестъпници".

Член 22 развива тази тема. Въз основа на измислените аргументи на прословутите "Протоколи на ционските мъдреци", "Моята борба" на Хитлер и Ку Клукс Клан, той описва подробно дълбочината и ширината на "еврейската измама". Езикът е толкова параноичен, че си струва да бъде цитиран изцяло:

"Дълго време враговете умело и точно планираха постигането на целите, които в крайна сметка постигнаха. Те взеха предвид обстоятелствата, които биха могли да повлияят на хода на събитията. Те се стремяха да натрупат големи и значителни материални богатства, които бяха насочени към реализиране на мечтите. С помощта на парите си те поеха контрола над световните медии, новинарски агенции, преса, издателства, радиостанции и т.н. С парите си те подхранваха революции в различни части на света, за да постигнат своите интереси и печелят облаги. Те стояха зад Френската революция, комунистическата революция и повечето други революции, за които чуваме и научаваме тук и там. С парите си те създадоха тайни общества в различни части на света като масони, Ротари клубове и други, за да окажат натиск върху обществото и да постигнат своите ционистки интереси. С парите си те контролираха империи и ги подтикнаха да колонизират много други страни, за да експлоатират техните ресурси и да разпространяват корупцията там.

Можете да говорите колкото искате за регионални и световни войни. Те стояха зад Първата световна война, когато успяха да унищожат Ислямския халифат (тоест Османската империя, изчезнала в резултат на тази война), да получат финансови облаги и контрол върху ресурсите. Те приеха Декларацията на Балфур, създадоха Обществото на народите (ОН), чрез което можеха да управляват света. Те стояха зад Втората световна война, по време на която направиха огромни финансови печалби чрез търговия с оръжие и проправиха пътя за създаването на собствена държава. Именно те подбудиха реорганизацията на Обществото на нациите в ООН и създаването на Съвета за сигурност, за да могат да управляват света чрез тях. Нито една война не се провежда без тяхно участие". Край на цитата.

Член 28 от Хартата продължава тази тема и отново назовава различни обществени организации и братски ордени като вредни съдове, чрез които еврейският народ неуморно преследва целта си за световно господство. Оказва се, че алкохолизмът и наркоманията също са неразделни инструменти на коварните планове на евреите. Цитат:

"Ционисткото нашествие е агресивно нашествие, изпълнено със злоба. За да постигнат целта си, те не се отказват да използват всички методи, всички зли и презрени начини. В своите операции за проникване и шпиониране те разчитат в голяма степен на тайните организации, които са създали, като масоните, Ротари и Лайънс клубовете и други естествено саботажни групи. Всички тези организации, тайни и явни, работят в интерес на ционизма и според неговите инструкции. Тяхната цел е да подкопаят основите на обществото, да разрушат ценностите, да покварят съвестта, да деградират характера и да унищожат исляма. Ционизмът стои зад трафика на наркотици и алкохолизма във всичките му форми, за да улесни налагането на неговия контрол и неговото разширяване."

Член 32 обяснява: "Ционистите се стремят към експанзия от Нил до Ефрат. След като покорят района, който са завладели, те ще търсят по-нататъшна експанзия и т.н. Техният план е въплътен в протоколите от ционските мъдреци и сегашното им поведение - най-доброто потвърждение на нашите думи." Съответно, внушението е, че срещу тази огромна сила стои "Хамас" - "върхът на копието в кръга на борбата срещу световния ционизъм и стъпка по този път."

В член 31, към края на своите три дузини ръководни принципа, "Хамас" твърди, че всички религии могат "да съжителстват мирно и спокойно една с друга" под уникалното "крило на исляма". Но сякаш за да гарантира, че никой не вярва на обещанията за този рай на Земята, "Хамас" изисква като цена за допускане пълна лоялност и безпрекословно подчинение на неговото управление: "Последователите на други религии са длъжни да спрат да оспорват суверенитета на исляма в този регион, защото в деня, когато тези последователи ще дойдат на власт, няма да има нищо друго освен кръвопролития, насилствено изселване и терор."

На 1 май 2017 г. "Хамас" публикува преработена версия на своя устав. Според анализ, изготвен за Института за изследване на Палестина, той елиминира "неясната религиозна реторика и прекомерните утопични твърдения", които характеризират предишния документ. Вместо това, новата харта съдържа "прям и до голяма степен прагматичен политически език", който "измества позициите и политиките на движението към прагматизма и национализма, за разлика от религиозната догма и откровения ислямизъм". Анализът обаче е поразен от "отдадеността на движението на неговите основополагащи принципи", заедно с новия, "внимателно изработен“ език, който предполага по-голяма умереност и гъвкавост.

Израел незабавно отхвърли опита на "Хамас" да създаде по-добро, по-кротко изображение на своята някога убийствена програма. "Хамас" се опитва да заблуди целия свят, но няма да успее", каза говорител на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху. Точно Нетаняху обаче сега е поставен пред въпроси за историята какво точно направи като управник на Израел по проблема "Хамас": "Най-големият военен провал": Приключи ли Нетаняху с политиката?

Всъщност новият документ не се различава много от първоначалната версия. Подобно на оригинала, новият документ потвърждава дългогодишната цел на "Хамас" за създаване на суверенна ислямистка палестинска държава, простираща се, съгласно член 2, от река Йордан до Средиземно море и от границата с Ливан до израелския град Ейлат, т.е. цялата територия на Израел, до река Йордан и Ивицата Газа. Също толкова изрично е "правото на завръщане" на всички палестински бежанци, разселени от войните от 1948 г. и 1967 г. (член 12), което е представено като "естествено право, както индивидуално, така и колективно", божествено постановено и "неотчуждаемо". Следователно това право "не може да бъде отменено от никоя страна, независимо дали е палестинска, арабска или международна", което отново прави преговорите или усилията за постигане на каквото и да било политическо споразумение между Израел и палестинците неуместни, невалидни или и двете. Член 27 убедително потвърждава тази теза: "Няма алтернатива на създаването на напълно суверенна палестинска държава в цялата национална палестинска територия със столица в Йерусалим".

Най-радикалната промяна спрямо хартата от 1988 г. е, че изложението на принципите и целите на хартата от 2017 г. гласи, че "Хамас" не е антиеврейско, а антиционистко движение и съответно не вижда евреите като свой основен враг и обект на омразата. По този начин преработеният документ смекчава откровената антисемитска реторика на оригинала си, но отново обявява ционизма като център на зловеща конспирация в глобален мащаб.

От векове евреите са обвинявани, че са причината за антисемитизма, насочен срещу тях. Новата харта на "Хамас" увековечава тази клевета, като твърди, че "ционистите са тези, които непрекъснато идентифицират юдаизма и евреите с техния колониален проект и незаконно образувание" и следователно са отговорни за объркването на понятията "антиционизъм" и "антисемитизъм".

Ционисткият проект, според член 14, е "расистки, агресивен, колониален и експанзионистичен проект, чиито ценности се основават на идеята за отнемане на собствеността на другите; той е враждебен към палестинския народ и стремежите му за свобода, освобождение, завръщане в земите на предците и самоопределение. В този смисъл създаването на държавата Израел е играчка на ционисткия проект и основа на неговата агресия."

Член 15 гласи, че ционизмът е враг не само на палестинския народ, но и на всички мюсюлмани, и че той представлява "опасност за международната сигурност и мир, за човечеството, неговите интереси и стабилност". По-нататък се правят опити да се отхвърли връзката между антиционизма и антисемитизма: "Хамас" твърди, че неговият конфликт е с ционисткия проект, а не с евреите поради тяхната религия".

Въпреки че в новата харта липсват трескавите денонсации на "инициативи, така наречените мирни решения и международни конференции", намиращи се в нейния предшественик, тя ясно артикулира позицията на "Хамас" относно съществуването на държавата Израел. "Създаването на "Израел" е напълно незаконно и противоречи на неотменимите права на палестинския народ", се казва в член 18, "и противоречи на неговата воля и на волята на цялата умма".

Новият член 19, който подчертава това, гласи: "Няма да има признаване на легитимността на ционисткото творение. Цялото страдание, сполетяло земята на Палестина - окупация, изграждане на селища, юдаизация (превръщане на населението и територията в еврейство), промени в нейните граници или фалшифициране на исторически факти - всичко това е незаконно. Тези права никога не се губят."

Какво донесе всичко това в момента - достатъчно е да се види разгневеният до полуда кмет на Ашкелон. Гневът обаче е насочен и към Нетаняху:

Автор: Брус Хофман, The Atlantic

The mayor of the Israeli city of Ashkelon, which is located near the Gaza Strip, demanded that the government evacuate residents. According to him, Ashkelon has become a ghost town.



"If you haven't honored our requests and protected the residents of my city for years, then move… pic.twitter.com/QnugKMENPr