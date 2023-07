Капанът на Студената война - как споменът за господството на САЩ спъва външната им политика

Преди не чак толкова дълго време президентът на САЩ Джо Байдън заяви, че "не е необходимо да има нова Студена война" с Китай - това е само най-известният аргумент.

Това обаче пречи повече на САЩ, отколкото да им помага, пише в свой анализ Foreign Affairs. Несъответствието между днешните реалности и историята на Студената война спъва търсенето на нова американска стратегия. В продължение на около 80 години политиката на САЩ се основаваше на преобладаващата икономическа, военна, технологична и политическа сила на страната. Това превъзходство позволи на Вашингтон да се стреми към безусловна капитулация на изтощените Германия, Италия и Япония през Втората световна война, към сдържане на възходящия, но разрушен от войната Съветски съюз и към смяна на режимите в Афганистан и Ирак.

Днес повечето анализатори са съгласни, че намаляващият дял на САЩ в световния БВП, намаляващите военни предимства, намаляващото технологично превъзходство и отслабващото дипломатическо влияние означават, че Вашингтон скоро ще се изправи пред многополюсен свят за първи път след Втората световна война. Въпреки това американците продължават да са в плен на идеи от една изчезваща епоха, когато властта им е била върховна.

Историята на Студената война се е превърнала в усмирителна риза, която ограничава начина, по който американците възприемат света. Доминирайки в познанията им за миналото, тя изкривява начина, по който те разбират конфликтите, подхода към преговорите, мисленето за своите възможности и дори начина, по който анализират проблемите. За да се справи с предстоящия многополюсен ред, външнополитическата общност на САЩ трябва да изучи предишните епохи, когато държавите са се борили да оцелеят без предимствата на огромната си сила. Запознавайки се с различните стилове на държавно управление, американците ще получат инструменти за по-добро справяне с многополюсното бъдеще.

Усмирителната риза на Студената война

Независимо дали приемат, или отхвърлят аналогията, почти всички във външнополитическите кръгове на САЩ приемат Студената война като отправна точка за световните дела. Резултатът е повърхностен исторически дебат. Администрацията на Байдън се отнася към Студената война като към архетипно съперничество, от чиято тежест отчаяно се опитва да избяга. Съветникът по националната сигурност Джейк Съливан твърди, че Щатите трябва да отхвърлят "неоограничението", че "старата конструкция на блоковете от Студената война не е последователна" и че САЩ трябва "да се вслушат в уроците на Студената война, като същевременно отхвърлят идеята, че нейната логика все още е приложима".

Държавният секретар Антъни Блинкен заявява: "Не мисля, че (Студената война) отразява сегашната реалност", а министърът на отбраната Лойд Остин отбелязва, че "ние не се стремим към нова Студена война, азиатско НАТО или регион, разделен на враждебни блокове".

В Стратегията за национална сигурност от 2022 г. се подчертава, че американските политици "не търсят конфликт или нова Студена война". Обратно, Блинкен твърди по отношение на Дългата телеграма (документът от 1946 г., написан от американския дипломат Джордж Кенан, в който е залегнало "сдържането" като политическа доктрина), че "буквално може да се добавят Русия и Путин" в това, което той Кенан казва за тогавашния Съветски съюз.

Служителите на администрацията на Доналд Тръмп също използваха историята на Студената война като ориентир. През 2020 г. Майк Помпео, тогава държавен секретар, заяви, че "това, което се случва сега, не е Студена война 2.0. Предизвикателството да се противопоставим на заплахата от Китайската комунистическа партия в някои отношения е по-лошо".

В Стратегията за национална сигурност на САЩ от 2017 г. се посочваше, че "днешните предизвикателства пред свободните общества са също толкова сериозни, но по-разнообразни" от тези по време на Студената война. А през април бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън заяви, че САЩ трябва да напишат нов NSC-68 (документът на Държавния департамент от 1950 г., в който се изисква масирано превъоръжаване), за да се противопоставят на Китай, Иран, Северна Корея и Русия.

Историци като Хал Брандс, Найл Фъргюсън и М.Е. Сарот твърдят, че САЩ се намират в нова Студена война с Китай и Русия. Анализатори, сред които Фаред Закария, Дейвид Игнатиус, Едуард Люс и Уолтър Ръсел Мийд, рутинно анализират аналогиите на Студената война, за да извлекат мъдрост. Приблизително две трети от книгите по история, политика и международни отношения, обявени за "най-добрите от 2022 г." от The New York Times, The Wall Street Journal, Financial Times, Foreign Affairs и Foreign Policy, се фокусират върху периода по време на или след Втората световна война, когато доминиращите Съединени щати са били предизвикани единствено от амбициозни, но по-слаби сили.

Неслучайно тези политици и мислители се борят да очертаят нов курс за САЩ в света. Хиперфиксацията върху "американската ера" ограничава стратегическото въображение. Като се изтласкват алтернативните исторически примери, анализаторите се лишават от по-широка база от знания, които биха могли да им помогнат за творческо мислене.

Рамката, основана на историята на Студената война, подвежда политиците по много начини. От една страна, историята на Студената война кара конфликтите да изглеждат като копче за включване и изключване. Историите за Съединените щати, които сдържат Империята на злото и водят Свободния свят към победа, стесняват спектъра на международните отношения само до вариантите или приятелство, или пълно съперничество. По този начин многобройните варианти на това, което Съливан нарече "управляемо съвместно съществуване" за американско-китайските отношения, бяха ненужно трудни за представяне и приемане от политическата общност. Изправени срещу абсолютните положения от Студената война, американците трудно разбират сивите зони между приятел и враг, смятат от Foreign Affairs.

Историята на Студената война също изкривява представите за това как САЩ да се справят с неприятни партньори. Разрешаването на Кубинската криза през 1962 г. зависи от строго секретно споразумение, разработено от администрацията на Кенеди, така че да може да бъде напълно отречено. Успокояването на отношенията със Съветския съюз, постигнато от президента на САЩ Ричард Никсън и държавния секретар Хенри Кисинджър, което компенсира намаляването на американската мощ, включва компромиси по отношение на правата на човека и антикомунизма, които накърняват репутацията на администрацията. За разлика от това, китайско-американското сближаване по времето на Никсън се разглежда от много наблюдатели като революционна трансформация. В резултат на тези истории преговорите със съперниците изглеждат с невъзможно високи залози, въпреки че подобна дипломация е стандартна практика между държави, които се стремят да постигнат общи цели.

В своя основополагащ труд "Мислене във времето: използването на историята за вземащите решения" политологът Ричард Нойщадт и историкът Ърнест Мей предупреждават читателите за историческите аналогии, които доминират в анализа на вземащите решения, въпреки че са безполезни или подвеждащи. Студената война се превърна в една такава аналогия.

Проектът на Харвард "Избягване на войната на великите сили" показа, че делът на САЩ в световния БВП - основа на националната мощ - е намалял от 50% след Втората световна война до около 20% през 1991 г. и по-малко от 17% днес. Както каза шефът на ЦРУ Уилям Бърнс пред Foreign Affairs през 2019 г., "САЩ щати вече не са единственото голямо дете в геополитическия блок".

При това положение има само един начин да се избяга от безполезната рамка на Студената война - да се изучава повече история.

